Flughafen Nürnberg: Fußball-Stars landen in Frankenmetropole

in Frankenmetropole Spiel gegen den FCN : Dieser europäische Spitzenclub ist der Gegner

: Dieser ist der Gegner " Das wird ein absoluter Härtetest ": Dieter Hecking freut sich auf Partie

": Dieter Hecking freut sich auf Onlineshop noch offen: Hier gibt es noch Tickets zum Spitzenspiel

Am Donnerstag (13. Juli 2023) kommt es zum Heimspiel des FCN gegen den FC Arsenal. Das ist der letzte Härtetest vor der neuen Zweitliga-Saison gegen den Champions-League-Teilnehmer. Einen echten Hingucker gab es derweil am Flughafen Nürnberg, an dem einige Stars des Premier-League-Clubs gelandet sind.

"Testspiel-Kracher": Club empfängt FC Arsenal - Stars landen am Nürnberger Flughafen

Am Sonntag (9. Juli 2023) landeten die Fußball-Stars am Nürnberger Flughafen. "Kai Havertz, Gabriel Jesus, Martin Ødegaard & Co. in Nürnberg gelandet", postete der Flughafen in den sozialen Medien. Am kommenden Donnerstag (13. Juli 2023) spielt der FC Arsenal demzufolge in einem Freundschaftsspiel gegen den FC Nürnberg. Bis dahin "absolvieren die Londoner ein Trainingslager bei ihrem Ausrüster adidas in Herzogenaurach", wie es weiter heißt.

Auf den Spitzenclub freut sich der FCN besonders. Schon im letzten Jahr bestritten die beiden Teams ein Testspiel, das der FC Arsenal mit 5:3 gewinnen konnte. "Nachdem der Club bereits in der letzten Sommerpause gegen den Rekordpokalsieger Englands getestet hat, dürfen sich die Fans erneut auf den Testspiel-Kracher freuen", gibt der FCN in einer Mitteilung bekannt.

Auch Sportvorstand Dieter Hecking freut sich auf die Partie. "Das wird ein absoluter Härtetest. Wir freuen uns sehr, dass wir nun schon zum zweiten Mal den englischen Rekordpokalsieger in der Sommervorbereitung bei uns in Nürnberg begrüßen dürfen." Beim letzten Spiel besuchten über 20.000 Zuschauer das Spiel. Tickets gibt es noch im Onlineshop des FCN. "Für das Spiel werden die Bereiche Haupttribüne und Gegengerade geöffnet sein", heißt es vonseiten des FCN. Am 28. Juli 2023 geht es mit der Zweitliga-Saison weiter.

Nach einem unbedachten Manöver einer Person mussten kürzlich Hunderte andere Passagiere nochmal durch die Sicherheitskontrolle am Nürnberger Flughafen, was zu einer "unangenehmen Situation" führte. Weitere Nachrichten aus Nürnberg und andere Meldungen findest du auf unserer Startseite.