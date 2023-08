Flughafen Nürnberg: Eurowings eröffnet Basis am Airport - neues Direktziel am Mittelmeer

Flughafen Nürnberg : Neues Urlaubsziel am Mittelmeer

: Neues Mittelmeer-Stadt per Direktflug ab Sommer 2024

ab Lufthansa-Tochter Eurowings eröffnet neue Basis am Airport

Das Angebot am Flughafen Nürnberg wird sich bald erweitern, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Grund dafür ist eine neue Basis, die von Eurowings betrieben wird. Die Tochter-Airline von Lufthansa stationiert am Airport damit ihr eigenes Flugzeug. Ab Sommer 2024 kann man dann per Direktflug nach Preveza (Griechenland) reisen. Geschäftsführer Dr. Michael Hupe bezeichnet dies, so der Flughafen Nürnberg, als "weiteren Meilenstein im Ausbau des touristischen Angebots".

Flughafen Nürnberg: Das sind die Urlaubsziele der Eurowings Airline in der kommenden Saison - Preveza neu dabei

Mehrmals täglich soll im Sommer 2024 Mallorca angeflogen werden, dreimal in der Woche werden zudem Flieger nach Heraklion, zweimal wöchentlich nach Rhodos und dann zum neuen Ziel Preveza in Griechenland starten, heißt es. Die "Hafenstadt an der griechischen Westküste ist nicht nur für Urlauber attraktiv", hält der Flughafen Nürnberg fest. Preveza "dürfte auch für die große griechische Community in Franken für Familien- und Freundschaftsbesuche interessant sein", ist sich der Airport sicher. Alle Flüge seien demnächst buchbar. Im Winter 2023/24 würden Gran Canaria (Kanaren), Marsa Alam (Ägypten), Hurghada (Ägypten) und Mallorca angeflogen.

"Die Eröffnung der Basis spricht für das Vertrauen, das Eurowings in die Potenziale unseres Marktes und in die Zusammenarbeit mit dem Airport setzt", sagt Hupe. "Die Stationierung trägt auch zur weiteren Diversifizierung des touristischen Programms bei. Mit anderen Worten: Die Auswahl an Flugzielen und Airlines für Passagiere aus der Metropolregion Nürnberg wird noch größer." Eurowings sei "traditionell" mit dem Airport verbunden. Sie verbinde "eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit, die bis in die 1980er Jahre zurückreicht".

Eurowings CEO Jens Bischof sagt: "Aus der Krise heraus haben wir Eurowings grundlegend verändert und zu Deutschlands größtem Ferienflieger entwickelt. Diese Position werden wir jetzt gezielt ausbauen und uns am Flughafen Nürnberg deutlich verstärken." Mit dem Programm an Direktflügen wolle man für eine bessere Anbindung der Regionen in Nordbayern an die "beliebtesten Sonnenziele in Südeuropa" sorgen. Bereits ab Oktober 2023 bietet eine andere Airline einen "Luxus-Urlaub" zu traumhaften Preisen durch ein neues Direktziel ab Nürnberg.

