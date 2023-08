Faszinierende Wolkenkratzer, Hotels der Extraklasse, traumhafte Strände und Sonnengarantie im Winter: Der Flughafen Nürnberg nimmt ein neues Direktziel in sein Programm. "Abu Dhabi bereichert unseren ohnehin schon gegenüber der Vorsaison deutlich erweiterten Winterflugplan", erklärt Dr. Michael Hupe, Geschäftsführer des Albrecht Dürer Airports Nürnberg.

Abu Dhabi: Orientalische Trend-Metropole mit Schönwetter-Garantie

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) gelten als einer der vielversprechendsten Newcomer unter den Reisezielen. Schon im Jahr 2019 reisten über 16,7 Millionen internationale Tourist*innen in die Emirate – Tendenz steigend (Quelle: Statista).

Abu Dhabi, die Hauptstadt der VAE, bietet ein vielfältiges touristisches Angebot, darunter Sehenswürdigkeiten wie die bekannte Sheikh-Zayed-Moschee und den Präsidentenpalast Qasr Al Watan, Themenparks mit Attraktionen für jedes Alter, zahlreiche Shopping-Tempel und traditionelle Märkte, die sogenannten "Souks". Als wohltuendes Kontrastprogramm locken Wüsten- oder Kajaktouren zum Naturerlebnis. Das schillernde Dubai, inzwischen Heimat zahlreicher deutscher Influencer*innen, ist für einen Tagesausflug in nur 90 Minuten mit dem Schnellbus zu erreichen.

Neue Direktflüge vom Flughafen Nürnberg nach Abu Dhabi ab Oktober 2023

Die Flüge nach Abu Dhabi werden vom Reiseveranstalter Etihad Holidays mit Sitz in München als Pauschalreise inklusive attraktiver Hotelauswahl und auf Wunsch inklusive Rahmenprogrammangeboten. Die Urlaube sind über die Website von Etihad Holidays sowie auf diversen Reiseportalen und im Reisebüro buchbar. Passagiere können ab Nürnberg jeweils montags, mittwochs oder freitags mit der Charterfluggesellschaft Smartwings in rund sechs Stunden nach Abu Dhabi fliegen.

Mit diesen drei wöchentlichen Flugtagen bietet Etihad Holidays Reisenden eine große Flexibilität bezüglich der Aufenthaltsdauer. Zunächst ist die Verbindung ab 16. Oktober bis Ende Mai 2024 geplant – somit sind neben den diesjährigen bayerischen Herbst- und Weihnachtsferien auch die Oster- und sogar die Pfingstferien im kommenden Jahr abgedeckt.

Pauschalreisen von Nürnberg nach Abu Dhabi bereits ab 699 Euro

Die Trend-Metropole Abu Dhabi bietet 8-10 Sonnenstunden, 27°C Wassertemperatur und absolute Schönwettergarantie. Foto: AdobeStock



Wer denkt, Abu Dhabi wäre ein Reiseziel für Luxusurlauber*innen, der täuscht sich: Buchbar ist das exotische Urlaubsziel bereits ab dem sensationellen Preis von 699 Euro pro Person inkl. Flug, sechs Übernachtungen mit Halbpension in einem 5 Sterne-Hotel, Flughafentransfer, und einem Dubai City Trip inkl. Mittagessen.

Eine 15-tägige Rundreise inkl. Direktflug ab Nürnberg nach Abu Dhabi bietet Etihad Holidays ab 999 Euro pro Person an. Inkludiert sind hier alle Transfers sowie diverse Ausflüge. Die Unterbringung erfolgt in Vier- und Fünf-Sterne-Hotels in Abu Dhabi, Al Ain, Dubai und Ras Al Khaimah.

Herbst und Winter sind die beste Reisezeit für Abu Dhabi

Da es in den Sommermonaten in den VAE sehr heiß werden kann, gelten die kälteren Monate von November bis April als beste Reisezeit. Dann herrschen Durchschnittstemperaturen von 23 bis 32°C, es gibt 8-10 Stunden Sonne und das Wasser hat eine herrliche Temperatur von bis zu 27°C. Aufgrund des subtropisch-trockenen Klimas kommt es kaum zu Niederschlägen. Zu vereinzelten Regenschauern kommt es Ende Januar bis März. In den Monaten Mai bis Oktober können die Temperaturen tagsüber bis über 40°C betragen und es herrscht eine hohe Luftfeuchtigkeit.

Abu Dhabi: Die geheimnisvolle Metropole zwischen Wüste und Meer



Abu Dhabi liegt auf einer Insel im Persischen Golf und ist das größte der sieben Emirate. Die Metropole gilt mit ihren zahlreichen architektonischen Meisterwerken als eine der modernsten Städte weltweit – aber auch historisch hat Abu Dhabi einiges zu bieten.

Zu den Top-Attraktionen zählt die Sheikh Zayed Moschee, die auch als weiße Schönheit bekannt ist. Sie wurde 2007 nach 11 Jahren Bauzeit eröffnet und zählt mit ihren 107 Meter hohen Minaretten zu den größten Moscheen der Welt. Zwischen Gold, Marmor, feinen Malereien, Edelsteinen und bunten Glasfenstern finden bis zu 40.000 Gläubige Platz. Benannt ist die Moschee nach Emir Zayid bin Sultan Al Nahyan, dem Mitgründer und ersten Präsidenten der VAE.

Weitere Highlights in Abu Dhabi:

Der Komplex mit seinen fünf Türmen und jeweils 74 Stockwerken prägt die Skyline von Abu Dhabi. Für Besucher*innen besonders interessant ist das Observation Deck at 300, eine Aussichtsplattform des Jumeirah at Etihad Towers. Gegen eine Gebühr von umgerechnet 20 Euro kann man einen einmaligen Blick über Abu Dhabi inkl. Getränk genießen.

Der Komplex mit seinen fünf Türmen und jeweils 74 Stockwerken prägt die Skyline von Abu Dhabi. Für Besucher*innen besonders interessant ist das Observation Deck at 300, eine Aussichtsplattform des Jumeirah at Etihad Towers. Gegen eine Gebühr von umgerechnet 20 Euro kann man einen einmaligen Blick über Abu Dhabi inkl. Getränk genießen. Louvre Abu Dhabi: In der Louvre-Dependance können Kunstwerke aus der ganzen Welt bestaunt werden. Aber auch das Gebäude selbst ist sehenswert: Das Konzept des französischen Architekten Jean Nouvel verbindet Tradition und Moderne unter dem Kuppeldach mit 565 Metern Durchmesser.

In der Louvre-Dependance können Kunstwerke aus der ganzen Welt bestaunt werden. Aber auch das Gebäude selbst ist sehenswert: Das Konzept des französischen Architekten Jean Nouvel verbindet Tradition und Moderne unter dem Kuppeldach mit 565 Metern Durchmesser. Strandpromenade Corniche: Die Promenade am Corniche Beach erstreckt sich über acht Kilometer und bietet zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Kinderspielplätze sowie Cafés und Restaurants mit Blick auf den Strand. Auch für einen ausgiebigen Spaziergang in den Abendstunden mit Blick auf die beleuchtete Skyline Abu Dhabis ist die Strandpromenade perfekt.

Die Promenade am Corniche Beach erstreckt sich über acht Kilometer und bietet zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Kinderspielplätze sowie Cafés und Restaurants mit Blick auf den Strand. Auch für einen ausgiebigen Spaziergang in den Abendstunden mit Blick auf die beleuchtete Skyline Abu Dhabis ist die Strandpromenade perfekt. Strand von Saadiyat: Ruhesuchende verbringen einen Tag am Strand von Saadiyat. Die nur wenige Autominuten entfernte Insel verfügt über einen 9 Kilometer langen Sandstrand, an dem man die Seele bei perfekten Temperaturen baumeln lassen kann.

Ruhesuchende verbringen einen Tag am Strand von Saadiyat. Die nur wenige Autominuten entfernte Insel verfügt über einen 9 Kilometer langen Sandstrand, an dem man die Seele bei perfekten Temperaturen baumeln lassen kann. Heritage Village: Das Museumsdorf liegt auf der Insel direkt gegenüber von Corniche Beach und zeigt das Leben der Emirati vor dem Ölboom. Die Anlage ist umgeben von Lehmbauten, Beduinenzelten und Palmen. Neben einer Moschee, einem Souk und einem traditionellen Wüstenkamp gibt es im Heritage Village auch öffentliche Workshops zu Aktivitäten wie Töpfern, Spinnen, Weben und die Glasbläserei.

Das Museumsdorf liegt auf der Insel direkt gegenüber von Corniche Beach und zeigt das Leben der Emirati vor dem Ölboom. Die Anlage ist umgeben von Lehmbauten, Beduinenzelten und Palmen. Neben einer Moschee, einem Souk und einem traditionellen Wüstenkamp gibt es im Heritage Village auch öffentliche Workshops zu Aktivitäten wie Töpfern, Spinnen, Weben und die Glasbläserei. Mangrove Walk: Der Mangrove Walk auf Jubail Island liegt nur 20 Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Dort können Besucher*innen auf drei unterschiedlich langen Routen den Jubail Mangrove Park entdecken. In dem einzigartigen Ökosystem leben rund 60.000 Tierarten. Besonders spannend: Die schwimmende Plattform, von der aus man die Unterwasserwelt der Mangroven beobachten kann.

Der Mangrove Walk auf Jubail Island liegt nur 20 Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Dort können Besucher*innen auf drei unterschiedlich langen Routen den Jubail Mangrove Park entdecken. In dem einzigartigen Ökosystem leben rund 60.000 Tierarten. Besonders spannend: Die schwimmende Plattform, von der aus man die Unterwasserwelt der Mangroven beobachten kann. Yas Island: In den verschiedenen Themenparks kommen Familien und Abenteurer*innen auf ihre Kosten. Von actionreichen Themenparks und einer aufregenden Formel-1-Rennstrecke bis hin zur größten Indoor-Fallschirmsprungkammer, Einkaufsparadiesen und Restaurants wird hier alles geboten.

Die spannendsten Aktivitäten rund um Abu Dhabi

Die geografische Lage von Abu Dhabi ist einzigartig: Mangrovenwälder, Wüste, Meer und atemberaubende Berglandschaften liegen direkt nebeneinander. Am besten entdeckt man die nahe Umgebung von Abu Dhabi bei geführten Ausflügen oder einer der zahlreichen Aktivitäten zu Land und zu Wasser.

Ausflugstipps rund um Abu Dhabi:

Die Oasenstadt gilt als "grüne Lunge" der VAE und beeindruckt mit malerischen Oasen und orientalisch angelegten Gärten. Highlights der ganztägigen Stadtrundfahrt sind das Al Ain National Museum, das Sheikh Zayed Palace Museum und die Kamelrennbahn mit Viehmarkt sowie die Hot Springs (Heilwasserquelle) von Al Ain. Alle Infos zur Tour

Die Oasenstadt gilt als "grüne Lunge" der VAE und beeindruckt mit malerischen Oasen und orientalisch angelegten Gärten. Highlights der ganztägigen Stadtrundfahrt sind das Al Ain National Museum, das Sheikh Zayed Palace Museum und die Kamelrennbahn mit Viehmarkt sowie die Hot Springs (Heilwasserquelle) von Al Ain. Alle Infos zur Tour Kajaktouren rund ums Louvre Abu Dhabi: Vom Arabischen Golf aus kann man bei geführten Kajaktouren die Skyline der Stadt bewundern und direkt an einem der vielen Architekturhighlights vorbeipaddeln. Für die 60-minütige Tour sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Alle Infos zur Tour

Vom Arabischen Golf aus kann man bei geführten Kajaktouren die Skyline der Stadt bewundern und direkt an einem der vielen Architekturhighlights vorbeipaddeln. Für die 60-minütige Tour sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Alle Infos zur Tour Jebel Hafit Desert Park (UNESCO-Weltkulturerbe): Der Jebel Hafit ist ein Bergmassiv ca. 20 Kilometer südlich der Oasenstadt Al Ain. Besucher*innen können auf einer Strecke von neun Kilometern die atemberaubende Natur sowie archäologische Überreste alter Siedlungen entdecken – und das zu Fuß, per Rad, auf dem Pferde- oder Kamelrücken oder im Buggy. Auch eine Übernachtung im eigenen Zelt oder in luxuriösen und klimatisierten Luftblasenzelten ist möglich. Alle Infos zur Tour

Der Jebel Hafit ist ein Bergmassiv ca. 20 Kilometer südlich der Oasenstadt Al Ain. Besucher*innen können auf einer Strecke von neun Kilometern die atemberaubende Natur sowie archäologische Überreste alter Siedlungen entdecken – und das zu Fuß, per Rad, auf dem Pferde- oder Kamelrücken oder im Buggy. Auch eine Übernachtung im eigenen Zelt oder in luxuriösen und klimatisierten Luftblasenzelten ist möglich. Alle Infos zur Tour Liwa Wüstensafari: Ein beeindruckendes und unvergessliches Abenteuer quer durch die Liwa Oase: Die Ganztagestour dauert 10 Stunden (8-18 Uhr). Nach einem Lunch geht es in die Rub Al Khali-Wüste mit ihren bis zu 100 Meter hohen Dünen. Ob Wellenreiten auf den Sanddünen oder eine Offroad-Fahrt, hier gibt es viel Action. Alle Infos zur Tour

Ein beeindruckendes und unvergessliches Abenteuer quer durch die Liwa Oase: Die Ganztagestour dauert 10 Stunden (8-18 Uhr). Nach einem Lunch geht es in die Rub Al Khali-Wüste mit ihren bis zu 100 Meter hohen Dünen. Ob Wellenreiten auf den Sanddünen oder eine Offroad-Fahrt, hier gibt es viel Action. Alle Infos zur Tour Pearl Journey Abu Dhabi: Auf dieser Tour kann die Fertigkeit des Perlentauchens erlernt und selbst ausprobiert werden. Dabei reist man auf einem traditionellen Holzboot und genießt arabischen Tee. Die 90-minütige Tour startet vom Jachthafen des InterContinental Hotels. Alle Infos zur Tour

Typisch Abu Dhabi – das muss man unbedingt tun und probieren

Unbedingt tun: Einen Souk in Abu Dhabi besuchen

Souks sind traditionelle arabische Märkte, auf denen man eine Vielzahl von Produkten, Waren und Kunsthandwerk finden kann. Wer das authentische Lebensgefühl der Region erleben will, ist hier genau richtig. Es duftet nach Gewürzen, es wird gehandelt, gedrängelt und natürlich gibt es viel traditionelle Handarbeit und Spezialitäten zu entdecken. Falls möglich, sollte man mehrere Souks besuchen, denn jeder Souk hat seinen eigenen Charme.

Die bekanntesten Souks in Abu Dhabi:

Der Souk at Qaryat Al Beri ist für sein authentisches Ambiente bekannt und bietet eine Vielzahl von Produkten wie Schmuck, Textilien und Kunsthandwerk.

ist für sein authentisches Ambiente bekannt und bietet eine Vielzahl von Produkten wie Schmuck, Textilien und Kunsthandwerk. Der Abu Dhabi Carpet Souk ist spezialisiert auf handgefertigte Teppiche und bietet eine große Auswahl an traditionellen Designs und modernen Mustern.

ist spezialisiert auf handgefertigte Teppiche und bietet eine große Auswahl an traditionellen Designs und modernen Mustern. Der Souk Central Market (auch als Al Mina Souk bekannt) ist einer der ältesten Souks in Abu Dhabi und bietet eine Mischung aus traditionellen und modernen Geschäften.

(auch als Al Mina Souk bekannt) ist einer der ältesten Souks in Abu Dhabi und bietet eine Mischung aus traditionellen und modernen Geschäften. Der Al Ain Souk in der nahegelegenen Stadt Al Ain bietet eine reiche Auswahl an landwirtschaftlichen Produkten, Gewürzen und Souvenirs.

Unbedingt essen: "Al Majboos" und Luqaimat

Die arabische Küche ist generell sehr fleischlastig. Typisch ist zum Beispiel das Gericht "Al Majboos". Es besteht aus würzigem, lange gekochtem Fleisch (meistens Lamm oder Huhn), das mit Basmati-Reis, getrockneten Limetten (Loomi) und vielen Gewürzen (Ingwer, Knoblauch, Koriander, Zimt) zubereitet wird. Manchmal wird auch Gemüse wie Karotten, Zwiebeln und Tomaten in das Gericht integriert. Serviert wird Al Majboos mit Reis oder Couscous. Wer gerne Süßes isst, sollte unbedingt Luqaimat probieren. Die kleinen, saftigen frittierten Teigbällchen werden in Sirup getränkt und mit Sesamsamen bestreut. Kleiner Tipp: Die linke Hand gilt im arabischen Raum als unrein, sie sollte nicht zum Essen verwendet werden.

FAQ: Das müsst ihr über Reisen in die Vereinigten Arabischen Emirate wissen

Benötige ich als deutsche*r Staatsangehörige*r ein Visum für die Einreise in die VAE?

Nein, deutsche Staatsangehörige benötigen kein Visum, um in die Vereinigten Arabischen Emirate einzureisen. Ein gültiger Reisepass, der noch mindestens sechs Monate über die geplante Reisedauer hinaus gültig ist, ist jedoch erforderlich. Die Einreise mit einem (vorläufigen) Personalausweis wird nicht gestattet. Die Aufenthaltsdauer ohne Visum beträgt maximal 90 Tage.

Wie sieht es mit Alkohol in den VAE aus?

Das Trinken von Alkohol in der Öffentlichkeit ist in den VAE untersagt. Allerdings wird in fast allen Hotels sowie einigen Bars und Restaurants Alkohol ohne Probleme serviert.

Welche Kleidung sollte ich während meines Aufenthalts in den VAE tragen?

Es ist ratsam, sich den örtlichen Gepflogenheiten anzupassen. Knappe Miniröcke oder schulterfreie Tops sollte man vermeiden. Bei dem Besuch einer Moschee wird in der Regel passende Kleidung vor Ort zur Verfügung gestellt. Das Tragen von Badekleidung, auch als Frau, ist an den dafür ausgewiesenen Stränden und in Hotelanlagen völlig normal.

Welche Besonderheiten gelten während des Ramadan in den VAE?

Während des Fastenmonats Ramadan müssen Urlauber*innen mit einigen Einschränkungen rechnen. Das Essen und Trinken in der Öffentlichkeit ist tagsüber nicht gestattet, jedoch gibt es einige Restaurants, in denen trotzdem Mahlzeiten eingenommen werden können. Kinder sind vom Fasten ausgenommen. In Hotels müssen sich Reisende oft nicht einschränken.

Wie sicher ist Abu Dhabi für Touristen?

Abu Dhabi ist für Urlauber ein sehr sicheres Reiseziel. Mit einer sehr niedrigen Kriminalitätsrate zählt es sogar zu den weltweit sichersten Reisezielen. Achtet und respektiert man die Sitten und Gebräuche vor Ort, können sich Touristen bei Tag und Nacht in den kompletten Vereinigten Arabischen Emiraten frei bewegen und sicher fühlen.

