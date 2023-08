Nürnberg: Großräumige Umleitung im Stadtgebiet - Straße für über eine Woche gesperrt

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) setzt die Fahrbahn in der Löwenberger Straße zwischen der Einmündung Freystädter Straße und der Einmündung Sprottauer Straße instand. Das teilt die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung mit.

Die Arbeiten umfassen das Fräsen der Asphaltbefestigung und das Aufbringen des neuen Asphalts. Deshalb ist die Löwenberger Straße in diesem Abschnitt von Montag, 28. August, bis Freitag, 8. September 2023, gesperrt. Der Durchgangsverkehr wird in beide Richtungen großräumig über Oelser Straße, Breslauer Straße und Regensburger Straße umgeleitet. Anlieger können ihr Anwesen nur fußläufig erreichen.

Von der Freystädter Straße aus kann nur nach rechts in die Löwenberger Straße Richtung Westen abgebogen werden. An der Einmündung Sprottauer Straße ist es möglich, nach links in Richtung Osten in die Löwenberger Straße abzubiegen, die Weiterfahrt in die Altenfurter Straße ist ebenfalls möglich. In der Gegenrichtung gilt Entsprechendes. Die Grünberger Straße und die Sprottauer Straße werden zu Einbahnstraßen.

Der Baustellenverkehr nutzt auch die südlich des Baufelds liegende Parallelstraße als kurzzeitige Abstell- und Anlieferzone. Hier gelten Halteverbote und es kann punktuell zu Einschränkungen kommen. Die Fußgängerfurt auf der Westseite der Kreuzung Löwenberger Straße / Sprottauer Straße ist gesperrt, der Rest der Kreuzung bleibt passierbar. Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer können das Baufeld auf beiden Seiten passieren, Radfahrende müssen auf der nördlichen Seite des Baufelds schieben.

Die Buslinien 54, 56, 57, 59 und N4 der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg werden umgeleitet. Die Haltestellen Löwenberger Straße und Freystädter Straße werden jeweils in beiden Richtungen geschlossen, die Haltestelle Altenfurter Straße wird in Richtung Langwasser (nur Linien 54, 56 und 59) nicht angefahren. Ersatzhaltestellen werden eingerichtet in der Freystädter Straße 132 und 133, in der Raudtener Straße 71 und gegenüber sowie in der Grünberger Straße 49. Weitere Informationen sind in der Fahrplanauskunft der VAG zu finden.