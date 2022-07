Flughafen Nürnberg rechnet in Sommerferien mit 680.000 Passagieren

Rund 680.000 Fluggäste werden in den bayerischen Sommerferien am Flughafen Nürnberg erwartet. Allein am ersten Wochenende (inklusive Freitag) rechnet der Albrecht-Dürer-Airport mit über 42.000 Passagieren - dies seien beinahe so viele wie vor Corona und mehr als doppelt so viele wie 2021. "Fast 5000 touristische Starts und Landungen sind für die Ferienzeit geplant", heißt es in einer Pressemitteilung des Flughafens.

Beliebtestes Ziel sei mit bis zu 400 Abflügen Antalya. Die türkische Großstadt am Mittelmeer lockt seit jeher zahlreiche fränkische Urlauber. Aufgrund der langen Sandstrände wird die Gegend um Antalya inzwischen gerne Türkische Riviera genannt.

Flughafen Nürnberg mit aufgestocktem Personal - gut 150 Neueinstellungen seit Dezember

"Um dem hohen Reiseaufkommen gerecht zu werden", hat der Airport laut Eigenaussage sein Personal aufgestockt: "Seit Dezember 2021 haben wir eine große Kampagne geschaltet. Gut 150 Neueinstellungen konnten wir seitdem vornehmen", sagt Michael Hupe, Geschäftsführer des Airports Nürnberg.

"Weitere Maßnahmen zur Personalrekrutierung, zum Beispiel die Zulassung von Nicht-EU-Bürgern für die Bodenabfertigung, etwa aus der Türkei, durch den Bund, begrüßen wir", so Hupe. "Wir haben Bedarf angemeldet und planen einen Einsatz ab August für drei Monate. Wir bekommen dadurch Unterstützung, die derzeit noch nicht absehbaren weiteren kurzfristigen Verkehrszuwächse beziehungsweise Umplanungen abzufedern." Für die Verkehrsspitzen gebe es außerdem Hilfe durch Freiwillige aus Verwaltung, Technik und Management.

Allein in der Gepäcksortierung sind laut Flughafen-Angaben über 120 Mitarbeitende aus neun Nationen im 24-Stundenbetrieb tätig. Während der Ferien verladen sie demnach rund 600.000 Koffer und Taschen - "das sind 13.000 Gepäckstücke pro Tag". Ein Beschäftigter bewege pro Schicht über zwei Tonnen Gewicht mit seiner Muskelkraft. "Das Personal an den Check-in-Schalter und vor allem auf dem Vorfeld wird in den Spitzenzeiten deutlich aufgestockt", heißt es vonseiten des Airports.

Mehr als 20 Fluggesellschaften starten ab Nürnberg - das sollten Reisende beachten

Mehr als 20 Airlines fliegen den Flughafen Nürnberg im Sommer an. Topziele im Touristikverkehr sind neben Antalya demnach auch Palma de Mallorca (mehr als 300 Abflüge), Heraklion (mehr als 60 Abflüge) und Hurghada (mehr als 40 Abflüge) sowie Rhodos (rund 30 Abflüge). "Insgesamt mehr als 125 Mal pro Woche werden die schönsten Ziele rund ums Mittelmeer angesteuert", erklärt der Flughafen. Fernstrecken von Asien bis USA seien über die mehr als 13 täglichen Anschlüsse zu sechs europäischen Drehkreuzflughäfen zu erreichen.

Reisenden empfiehlt der Airport, genug Zeit einzuplanen und spätestens zweieinhalb Stunden vor dem Abflug im Terminal zu sein. Nach der Kofferabgabe sollen die Passagiere direkt zur Sicherheitskontrolle gehen, um rechtzeitig am Gate den Urlaub entspannt beginnen zu können. "Weitere Empfehlungen erhalten Urlauberinnen und Urlauber von ihren Fluggesellschaften und Reiseveranstaltern", heißt es in der Pressemitteilung.

Passagiere sollten vor dem Abflug indessen die Gültigkeit ihrer Ausweispapiere und Einreisedokumente überprüfen. Bei der Heimkehr achte der Zoll auf verbotene Mitbringsel wie lebende Tiere, tierische Lebensmittel und Arzneimittel. Urlauber, die sich bei Einfuhrbestimmungen unsicher seien, können sich auf der Webseite des Zolls entsprechend informieren.

Flughafen Nürnberg empfiehlt: Parkplatz online sichern

Laut dem Nürnberger Flughafen stehen den Reisenden, die mit dem Auto anreisen, rund 8000 Stellplätze zur Verfügung. "Dennoch wird es in den Ferien voll in den Parkhäusern", betont der Airport. Es sei zu empfehlen, vorab online unter www.airport-nuernberg.de/parken einen Parkplatz zu buchen. Alternativ beständen gute Anschlüsse durch Bus und U-Bahn. Alle Anreisemöglichkeiten finden Reisende unterwww.airport-nuernberg.de/anreise.





