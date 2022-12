Der Flughafen Nürnberg hat das Jubiläum der Städtepartnerschaft mit der türkischen Mittelmeermetropole Antalya mit einer speziellen Flugzeugtreppe geehrt. Dies verkündete der Flughafen in einer Pressemitteilung.

Sowohl Geschäftsführer Michael Hupe als auch der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König (CSU) hoben zum 25. Jubiläum die besondere Bedeutung der Verbindung mit Antalya hervor, die weit über Tourismus hinausgehe.

In Antalya fährt eine fränkische Tram - OB König spricht von "starker Freundschaft"

"Ein Vierteljahrhundert besteht die Städtepartnerschaft zwischen Nürnberg und Antalya, seit Oktober 1997 leben die beiden Städte eine interkommunale und freundschaftliche Beziehung. Für Antalya-Reisende auch gut erkennbar an der Straßenbahn, die Nürnberg der türkischen Metropole zum Geschenk gemacht hatte", heißt es in der Pressemitteilung. Wichtigste Verbindung zwischen beiden Partnerstädten seien die regelmäßigen Flüge vom Airport Nürnberg. Denn die Küstenstadt an der türkischen Riviera gelte als Lieblingsurlaubsziel der Menschen aus der Metropolregion.

"Im Gründungsjahr der Städtepartnerschaft 1997 flogen 152.000 Passagiere zwischen Antalya und Nürnberg", dieser Wert sei bis heute fast verdreifacht worden: "Jeden Sommer starten vielmals täglich Passagiere nach Antalya, um ihren Strandurlauben zu genießen oder um Familie und Freunde zu besuchen. In diesem Jahr wird mit über 400.000 Passagieren allein auf dieser Strecke gerechnet". Damit sei Antalya nach Palma de Mallorca die zweitwichtigste Destination für den Nürnberger Flughafen.

Die Partnerschaft sei allerdings nicht nur für Touristik und Wirtschaft von großer Bedeutung: Die rund 140.000 Türkeistämmigen der Metropolregion Nürnberg würden hierin ein starkes Band der Verbundenheit zwischen den beiden Städten und deren Einwohnern sehen. Oberbürgermeister Marcus König: „Die Städtepartnerschaft mit Antalya ist in den vergangenen 25 Jahren zu einer starken Freundschaft gereift. Sie verbindet nicht nur unsere Städte, sondern auch die Menschen und viele Familien. Viele Nürnbergerinnen und Nürnberger verbringen die schönsten Wochen des Jahres in Antalya und der umliegenden Region. Die Fluggasttreppe ist ein Symbol dafür, wie nahe sich unsere beiden Städte sind.“

Flughafen Nürnberg ehrt Städtepartnerschaft mit spezieller Flugzeugtreppe

Das Jubiläumsjahr sei mit zahlreichen Veranstaltungen und offiziellen Terminen gefeiert worden: So besuchte eine Delegation unter Leitung von Oberbürgermeister König Anfang Oktober die Partnerstadt, aktuell erfolge der Gegenbesuch der offiziellen Delegation aus Antalya in Nürnberg. Zudem präsentiere sich die Stadt Antalya derzeit auf dem Markt der Partnerstädte am Christkindlesmarkt mit einer eigenen Bude.

"Im letzten Sommerflugplan wurde die Strecke von sechs Fluggesellschaften bedient, an Spitzentagen mit bis zu zwölf täglichen Abflüge nach Antalya", so die Pressemitteilung. Für die nächste Sommersaison werde ebenfalls ein umfangreiches Angebot mit bis zu 50 Abflügen pro Woche in der Hochsaison erwartet.

Rekordverdächtig sei die Auslastung der Flugzeuge auf der Strecke, denn diese liege bei über 90 Prozent. Mit einem Anteil von rund einem Drittel fliegen nach Antalya so viele Flugzeugmuster wie auf keiner anderen Routen ab Nürnberg. Vor dem Hintergrund der Bedeutung der Städtepartnerschaft für die Stadt bzw. den Flughafen hat der Airport Nürnberg eigens eine Flugzeugtreppe mit einem speziellen Jubiläumsmotiv versehen.

Auch spannend: "Leiden sehr" - Erlanger OB fordert Nachtflugverbot - mit eindrücklichem Brief an Regierung