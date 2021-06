Fitnessstudios sind wieder geöffnet

Nicht nur Ketten wie McFit, Fitness First und clever fit dürfen Kunden empfangen, auch kleine Studios sind geöffnet - so funktioniert das Training aktuell

McFit-Geschäftsleitung in Nürnberg nach Öffnung "super happy": "Wir freuen uns über jede Stunde!"

"Wir sind absolut ausgebucht!" - Ansturm nach monatelanger Pause trotz Auflagen sehr groß

Fast sieben Monate lang waren die Fitnessstudios geschlossen. Ende Mai durften die ersten Fitnessstudios in Regionen mit einer stabilen Inzidenz unter 100 wieder öffnen dürften, darutner auch Fitnessstudios in Nürnberg.Die Studiokette McFit freute sich: "Wir sind super happy!" Am 7. Juni sind nun noch weitreichendere Lockerungen in Kraft getreten - was bedeutet das für den Besuch im Fitnessstudio?

Das gilt bei McFit, clever fit und in anderen Fitnessstudios

Bei einer Inzidenz zwischen 100 und 50 ist ein negativer Corona-Test notwendig. Auch möglich: Der Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung in den letzten sechs Monaten. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aber in vielen Regionen Frankens unter 100 (Stand: 08.06.2021). Einen aktuellen Überblick finden Sie hier.

ist ein notwendig. Auch möglich: Der Nachweis einer Die 7-Tage-Inzidenz liegt aber in vielen Regionen Frankens unter 100 (Stand: 08.06.2021). Einen aktuellen Überblick finden Sie hier. Wenn ein Test erforderlich ist, dann gilt: Negative PCR-Tests sind 48 Stunden gültig , negative Schnelltests 24 Stunden

sind , Bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz von unter 50: Keine Testpflicht mehr erforderlich

von Maskenpflicht (FFP2-Maske) im gesamten Studio , Ausnahme nur bei Ausführung der Übungen

, Ausnahme nur bei Ausführung der Übungen Hygienemaßnahmen wie Abstand und eigenständige Desinfektion der Flächen

und Vorherige Terminvereinbarung bzw. Buchung vor Ort bei freien Kapazitäten

Buchung vor Ort bei freien Kapazitäten ohne Testnachweis ist kontaktfreier Sport in Innenräumen auch in Regionen mit einer Inzidenz zwischen 100 und 50 erlaubt, die Gruppengröße ist dabei jedoch auf maximal 10 Personen begrenzt. Kurse können so z.B. ebenfalls stattfinden.

Dass die Studios aufmachen durften, kam auch etwas überraschend: Obwohl die Freude über die mögliche Öffnung natürlich sehr groß gewesen sei, "stellen die kurzfristigen Öffnungen die Studios vor nicht unerhebliche Herausforderungen", erklärte McFit-Geschäftsleiter Hagen Wingertszahn. "Seit eineinhalb Jahren gibt es bei uns einen Krisenstab, eine Art Taskforce, die sich mit nichts anderem beschäftigt als der Öffnung und Schließung der Studios, den Hygienekonzepten und den Austausch mit den zuständigen Behörden."

"Dadurch, dass das fast jeder Landkreis irgendwie ein bisschen anders macht, sind wir aber auf alle Eventualitäten gut vorbereitet", erklärt Wingertszahn. "Wir freuen uns einfach über jede Stunde, die wir aufmachen dürfen!" Die Regeln für das Training sind im "Rahmenkonzept Sport" des Bayerischen Gesundheitsministeriums festgeschrieben.

Bayern: Training im Fitnessstudio endlich wieder möglich - so funktioniert es

Nach der langen Pause war der Ansturm trotz der Auflagen recht groß: "Wir sind absolut ausgebucht", erklärt Wingertszahn zu seinen McFit-Studios in Nürnberg kurze Zeit nach der Öffnung. "Die Leute sind wirklich begeistert! Alle Termine, die wir vergeben können und dürfen, werden genutzt!"

Auch die clever-fit-Studios sind glücklich: "Endlich ist es soweit!", heißt es von der Studiokette.

Andere Fitnessstudios hatten während des Wartens Alternativen ausprobiert: Ein Betreiber verlegte sein Studio in ein Parkhaus und schuf auf einem Parkdeck im Südwestpark eine Outdoor-Fitnessarena.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Symbolfoto: Sebastian Gollnow/dpa