Starke Rauchentwicklung bei Brand in Nürnberg: Die Feuerwehr rückte am Dienstagmorgen (01. September 2020) gegen 9.13 Uhr zu einem Einsatz am Hafen aus. In einer Shredder-Anlage eines Recycling-Betriebs in der Rotterdamer Straße war ein Feuer ausgebrochen, berichtet die Feuerwehr inFranken.de.

Die App NINA warnte die Bevölkerung: Für kurze Zeit gab es eine starke Rauchentwicklung. Die Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten.

Die Firma schaltete die Anlage aus und entfernte das Brandgut aus der Anlage. Über dafür vorgesehene Entrauchungseinrichtungen wurde der Rauch abgeführt. Die Berufsfeuerwehr Nürnberg unterstützte die Firma bei dem Ausräumen des Brandgutes und beim Ablöschen der Brandnester. Um kurz nach 11 Uhr liefen nur noch Nachlöscharbeiten.

Feuerwehr gibt Entwarnung: Keine Gefahr für Bevölkerung

Die Feuerwehr gibt Entwarnung: Aufgrund der genauen Kenntnis des Shredderguts, der Stoffe und der Art der Verbrennung konnte von der Einsatzleitung eine Gefährdung von Personen durch den Rauch ausgeschlossen werden. Weitere Warnmaßnahmen waren somit nicht notwendig.

Ebenfalls am Dienstag ereignete sich ein Autounfall in Nürnberg. Ein Fahrzeug krachte gegen einen Baum.