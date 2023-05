FCN: Große Pläne für das Max-Morlock-Stadion - Stadt Nürnberg äußert sich zu Finanzierung

FCN : Pläne für neues Nürnberger Stadion werden konkreter

: für werden Nicht "einfach so": Sprecher stellt Prognose zu Finanzierung auf

stellt auf "Auf jeden Fall noch vor der Sommerpause": Stadt rechnet mit baldiger Entscheidung

In den letzten Monaten war es ruhig geworden um die FCN-Pläne zur Modernisierung des Max-Morlock-Stadions. Doch jetzt scheint es so, als nehme die Pläne für eine neue Spielstätte des 1. FC Nürnberg langsam aber sicher konkretere Formen an. Eine große Frage ist allerdings die Finanzierung. Hierzu äußert sich jetzt ein Projektverantwortlicher der Stadt Nürnberg gegenüber inFranken.de.

"Wird wahrscheinlich niemand kommen": So könnte die Finanzierung des neuen FCN-Stadions aussehen

"Zwischen Ende Mai und Anfang Juni" erwarte man bei der Stadt Nürnberg die Ergebnisse der erst Ende letzten Jahres in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie. "In der Studie werden verschiedene Entwicklungsoptionen aufgezeigt und bewertet", erklärt Paul Kaltenegger von der Stadt Nürnberg jetzt gegenüber inFranken.de. "Es wird geschaut, was für das Stadion und für das umliegende Areal möglich ist", sagt er. "Man muss erst einmal ausloten, was überhaupt geht, welche Bedingungen es gibt und welche Vor- und Nachteile die verschiedenen Optionen mit sich bringen", so Kaltenegger.

Anschließend sollen die Ergebnisse dann erstmal im Stadtrat vorgestellt werden. "Wann genau es so weit ist, kann man noch nicht sagen, aber das wird auf jeden Fall noch vor der Sommerpause der Fall sein", heißt es vonseiten der Stadt. Nachdem die Ergebnisse gesichtet wurden, werde dann über das weitere Vorgehen abgestimmt. Dabei gehe es natürlich auch um die Frage der Finanzierung. "Natürlich wird das dann auch Teil unserer Gespräche sein", bestätigt Kaltenegger. Denn weder die Stadt, noch der 1. FC Nürnberg seien in der Lage, das Projekt finanziell alleine zu stemmen. Man werde sich also höchstwahrscheinlich gemeinsam auf die Suche nach Investoren machen müssen, wie der Sprecher der Stadt jetzt gegenüber inFranken.de erklärt.

Im Rathaus sei man sich indes durchaus bewusst, dass eine Investitionsbereitschaft wahrscheinlich auch an Bedingungen geknüpft sein werde. "Es wird wahrscheinlich niemand kommen, der dem FCN einfach so ein neues Stadion hinstellt, nur weil er sich dem Verein so verbunden fühlt", sagt Kaltenegger. "Wenn jemand dazu bereit ist, zu investieren, dann weil er selbst auch davon profitiert", ist er sich sicher. Man sei aber durchaus zuversichtlich, dass das klappt. "Ja, im Moment gehen wir davon aus", so Kaltenegger.