Es gibt noch ehrliche Finder! Frau findet Tüte mit 1500 Euro - und gibt sie zurück

Am Donnerstag, dem 03.11.2022 gegen 11.45 Uhr, zahlte eine 64-jährige Nürnbergerin einen größeren Geldbetrag an einem Geldautomaten einer Bank in Schwabach ein. In einer mitgeführten Tüte befanden sich 1500 Euro Bargeld, die nicht eingezahlt werden sollten. Die Dame stellte die Tüte kurzfristig in der Bank ab, um die Einzahlung zu tätigen. In Gedanken versunken verließ sie anschließend die Örtlichkeit, ohne ihre Tüte mit Bargeld mitzunehmen. Als sie den Verlust bemerkte und circa 20 Minuten später zurück zur Bank kam, war die Tüte mit den 1500 Euro verschwunden.

Kurz nachdem die Dame mit dem Sachverhalt verzweifelt bei der Polizei vorgesprochen hatte, meldete das Kreditinstitut den Fund genau dieses Geldbetrags durch eine Kundin bei der Schwabacher Polizei. So kam die 64-Jährige dank der ehrlichen Finderin doch wieder in den Besitz ihres Geldes.

Die Finderin wird jetzt mit einem Finderlohn bedacht und kann sich somit auch freuen.

In diesem Zusammenhang sehr interessant: Wer es findet, dem gehört's? Nicht unbedingt. Wer Geld von der Straße aufhebt und einsteckt, dem kann unter Umständen eine Strafe drohen. Wir erklären dir, was zu tun ist, wenn du Geld findest.