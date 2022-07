Diepersdorf: Automobilzulieferer Bolta-Werke findet Investor

Der Automobilzulieferer Bolta-Werke mit Sitz im mittelfränkischen Diepersdorf (Landkreis Nürnberger Land) ist offenbar gerettet. Wie das wirtschaftlich angeschlagene Unternehmen erklärt, wurde mit der deutsch-tschechischen Winning Group ein "strategischer Investor mit langfristiger Perspektive" gefunden.

Die Bolta-Werke hatten im September vergangenen Jahres Insolvenz angemeldet. Ursache war nach Angaben der Geschäftsführung die seit Längerem anhaltende Halbleiterkrise. Der weltweite Chip-Mangel stellt für zahlreiche Akteure der Automobilbranche seit geraumer Zeit eine enorme Belastungsprobe dar.

Vor dem Hintergrund der Übernahme durch die Winning Group spricht der fränkische Autozulieferer von einer "neuen Perspektive". Nach "herausfordernden Zeiten" freue man sich nun über "eine hervorragende Nachricht". Der Investor werde die Bolta-Werke noch im Sommer 2022 in die eigene Unternehmensgruppe integrieren, teilt Bolta auf seiner Webseite mit.

Die Winning Group sei für Bolta "der ideale Partner". Der Autozulieferer sieht in der Unternehmensgruppe einen "strategischen Investor mit langfristiger Perspektive und einem großen Interesse an der Weiterentwicklung der Bolta-Werke". Durch die Zusammenarbeit entstehe ein hohes Potenzial.

Neuer Eigentümer will "führendes Unternehmen in Automobil- und Baubranche" werden

"Die Winning Group mit Hauptsitz im tschechischen Brno hat sich zum Ziel gesetzt, durch organisches Wachstum und gezielte Akquisitionen ein führendes Unternehmen in der Automobil- und Baubranche zu schaffen", heißt es vonseiten der Bolta-Werke. "Gemeinsam mit dem starken Partner Winning blickt die Bolta Werke in eine positive Zukunft."

An seinem Hauptsitz in Diepersdorf beschäftigt das Unternehmen laut seiner Webseite rund 1000 Arbeitnehmer. Inwieweit die Beschäftigten vom neuen Eigentümer übernommen werden, geht es aus der Mitteilung indes nicht hervor. Mehrere Presseanfragen von inFranken.de an die Geschäftsleitung blieben bislang unbeantwortet.

