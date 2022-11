Bratwurst-Ranking für Nürnberg und Umgebung

Wo gibt es die besten Bratwürste im Raum Nürnberg? Diese Frage haben wir euch auf Facebook gestellt und wollten wissen, wo ihr sie euch am liebsten schmecken lasst. Ihr konntet eure Stimme abgeben - im Folgenden verraten wir euch, wo es die Sieger zu kaufen gibt.

Die leckersten Bratwürste in Nürnberg und Umgebung - das sind die Top 5 unserer Leser

Platz 5: Metzgerei Pfettner

Eine originale Nürnberger Rostbratwurst "nach traditionellem Rezept" bekommt ihr bei der Metzgerei Pfettner. Ob "auf dem Rost, knusprig braun gegrillt, geräuchert oder im Wein- und Essigsud gegart" - hier findet sich für jeden Geschmack die perfekte Bratwurst. Die Traditionsmetzgerei, die es seit 1928 gibt, findet ihr in der Ludwig-Feuerbach Straße 4 in Nürnberg, geöffnet ist sie immer von Montag bis Freitag von 7.30 bis 18 Uhr und Samstag von 7.30 bis 12.30 Uhr.

Platz 4: Metzgerei Walter in Ottensoos

Fränkische Bratwürste von Bauernhöfen aus dem Nürnberger Land bekommt ihr bei der Metzgerei Walter in Ottensoos. Wer großen Wert auf Tierwohl und artgerechte Haltung legt, ist hier genau richtig - das Fleisch kommt nach eigenen Angaben von ausgewählten Bauernhöfen der Region und werde frisch geschlachtet. Die Öffnungszeiten in der Heckengasse 2 in Ottensoos sind Montag bis Freitag von 07 bis 13 und 14.30 bis 18 Uhr. Samstags könnt ihr die Metzgerei von 07 bis 12 Uhr besuchen.

Platz 3: Bratwurstdose Nürnberg

Die Nürnberger Bratwurstdose belegt in unserem Ranking nicht unverdient den dritten Platz - hier finden sich laut unseren Lesern leckere Schmankerl als Mittagssnack zwischen Stadtbummel und Sightseeing in der Nürnberger Innenstadt. In der Krebsgasse könnt ihr euch hier jeden Tag von 10 Uhr bis 20 Uhr die leckeren Rostbratwürste schmecken lassen.

Platz 2: Metzgerei Kraft&Lehr

Original Nürnberger Rostbratwürste gibt es in dieser Traditionsmetzgerei, die vor über 80 Jahren gegründet wurde. Als Lieferant für Großveranstaltungen, darunter das Nürnberger Altstadtfest, kann man allerdings nicht nur bei größeren Feiern in den Genuss der fränkischen Köstlichkeit kommen - auf Vorbestellung ist auch eine Abholung im Betrieb montags bis freitags von 4 Uhr morgens bis 14 Uhr, und samstags von 4 Uhr morgens bis 11 Uhr möglich.

Platz 1: Metzgerei Weber in Lauf an der Pegnitz

"Essen ist Lebensfreude" - das ist das Motto der Metzgerei Weber aus Lauf an der Pegnitz. Nicht nur deshalb hat sich der "Metzger aus Leidenschaft" den ersten Platz in unserem Bratwurst-Ranking verdient: hier werden die fränkischen Kult-Bratwürste aus "qualitativ hochwertigem Fleisch von regionalen Landwirten" gemacht. Montags bis freitags von 07 Uhr bis 18 Uhr und samstags von 06.30 Uhr bis 12.30 Uhr könnt ihr die Würste erwerben, die nicht nur den Menschen im Raum Nürnberg "saugut" schmecken.