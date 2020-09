Continental in Nürnberg wird geschlossen: Die Conti Temic GmbH zieht die Folgen aus der Automobil-Krise und verschärft sein bestehendes Sparprogramm. In Deutschland seien insgesamt 13.000 Arbeitsplätze von den Maßnahmen betroffen. Sie sollen "verändert, verlagert oder aufgegeben" werden, teilt das Unternehmen mit.

"Die gesamte Autoindustrie hat derzeit gewaltige Herausforderungen zu bewältigen. Keine ihrer Krisen der vergangenen 70 Jahre war größer und schärfer. Sie trifft die Zulieferer besonders hart. Sie verlangt uns kurzfristig schon sehr viel ab und fordert uns auf Jahre bis zum Äußersten", kommentierte der Vorstandsvorsitzende von Continental, Dr. Elmar Degenhart, das Vorhaben.

Stadt Nürnberg stellt sich auf die Seite der Mitarbeiter

Alle Standorte im In- und Ausland seien von den Einsparungen betroffen. Unrentable Geschäftsstellen sollen verkauft werden. Standorte mit dauerhaft zu hohen Kosten, auslaufenden Technologien oder mit unwirtschaftlicher Auslastung sollen geschlossen oder verlagert werden.

Von dieser Strategie ist auch der Standort Nürnberg betroffen. Dieser soll bis Ende 2022 geschlossen werden. Die 229 Mitarbeiter werden ihren Arbeitsplatz verlieren, wie die IG Metall mitteilt. "Erst wurde der alte Continental Standort in Nürnberg in zwei Teile zerlegt und nun wird der kleinere Teil davon geschlossen. Diese Salami-Taktik nehmen wir nicht hin. Die Beschäftigten beider Standorte – Conti Temic und Vitesco – verdienen Verlässlichkeit und eine sichere Zukunft. Continental darf sich in Zeiten von Transformation und Corona nicht aus der Verantwortung stehlen und die Menschen auf die Straße setzen", teilte Andreas Weidemann, erster Bevollmächtiger der IG Metall Nürnberg, mit. Man sei empört über die Maßnahmen und fordere die Konzernleitung auf, über die Zukunft der Beschäftigten und der Standorte zu verhandeln.

Auch die Stadt Nürnberg kritisiert die Maßnahmen des Unternehmens. Nürnbergs Wirtschaftsreferent Dr. Michael Fraas stellt sich auf die Seite der Mitarbeiter: "Auch wenn Continental vom Transformationsprozess in der Automobilindustrie und von der Corona-Krise betroffen ist, so ist nicht zielführend, jetzt Beschäftigte und damit wertvolles Know-how abzubauen, das bei einer Besserung der wirtschaftlichen Lage nicht schnell wieder aufgebaut werden kann."

