Nach einem großen Treffen in Nürnberg wird ein Verfahren gegen Youtube-Star Claudius Vertesi eingeleitet, teilt die Polizei mit. Der Influencer hatte zu einer Veranstaltung in einem Skatepark eingeladen. Dazu kamen Hunderte Fans. Wegen der aktuellen Corona-Pandemie musste die Polizei das Treffen auflösen.

Am Mittwoch (02. September 2020) waren mehr als 500 Kinder und Jugendliche dem Aufruf des Youtube-Stars gefolgt. Sie kamen zu dem Skatepark in St. Leonard, um seinen Tretroller-Auftritt zu sehen. Vertesi hatte zusätzlich damit geworben, zu dem Auftritt eigene Werbeartikel wie T-Shirts und Trinkflaschen mitzubringen.

Ein Zeuge rief gegen 17 Uhr die Polizei. Er erklärte, dass sich im Bereich um die Spielplätze am Pferdemarkt mehrere hundert Kinder und Jugendliche mit Tretrollern aufhalten. Weil die Abstände nicht gewahrt und kaum jemand eine Maske getragen habe, sei die Polizei eingeschritten, sagte der Sprecher.

Polizei löst Veranstaltung von Claudius Vertesi in Nürnberg auf

Noch bevor der Influencer eintraf, erklärte die Polizei das Treffen für beendet. Mit Lautsprecherdurchsagen wurden die Besucher informiert, dass keine Veranstaltung mehr stattfindet und dass sie den Bereich verlassen sollen. Dieser Aufforderung kamen die Personen zögerlich nach, erklärt die Polizei.

Veranstalter Vertesi wurde in der Schwabacher Straße angetroffen, berichtet die Polizei. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Der Youtuber ist vor allem bei Kindern und Jugendlichen beliebt, seinem Kanal folgen mehr als eine Million Nutzer, in sozialen Netzwerken folgen ihm mehrere Hunderttausend. Bekanntgeworden ist Vertesi vor allem mit deutsch- und englischsprachigen Videos, in denen er Tricks auf Tretrollern zeigt.

Der Sprecher kündigte an, die Polizei werde weitere Städte, in denen der Youtuber ähnliche Auftritte plant, informieren. Am Donnerstag war laut Vertesi ein Auftritt in Plattling geplant, am Freitag, Samstag und Sonntag mehrere rund um München.

Ebenfalls in Nürnberg stürzte ein siebenjähriger Bub von einem Klettergerüst. Ein Unbekannter hatte die Schrauben entfernt.