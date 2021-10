Codung Nürnberg : Eines der beliebtesten Restaurants der Stadt

: Eines der beliebtesten Restaurants der Stadt Weit vorne im Google-Ranking: Eines der beliebtesten asiatischen Lokale in Nürnberg

Eines der beliebtesten asiatischen Lokale in Nürnberg Öffnungszeiten, Speisekarte, Adresse, Kontaktdaten und mehr: Hier erfährst du alles, was du zum Codung Nürnberg wissen musst

Das Codung Nürnberg gehört zu den Top 10 der beliebtesten Lokale der Stadt - das sagt die Auswertung des Google Rankings. Der Name des Nürnberger Restaurants wird demnach besonders häufig in die Suchmaschine eingetippt. Das Codung Nürnberg landet auf Platz 5 hinter beispielsweise dem Würzhaus Nürnberg oder dem Fujiyama Nürnberg.

Codung Nürnberg - asiatischer Imbiss mit dem gewissen Etwas

Das Codung Nürnberg ist eine moderne Sushibar. Gäste bekommen hier leckeres Sushi und andere panasiatische Gerichte. Bei den Google-Rezensionen werden vor allem die würzigen Ramen-Nudeln gelobt.

Im Durchschnitt erhält das Codung Nürnberg 4,6 Sterne bei den Google-Bewertungen bei mehr als 2500 Rezensionen - das kann sich sehen lassen. Die meisten Gäste sind begeistert vom Essen im Nürnberger Restaurant.

Willst du dich selbst vom Codung Nürnberg überzeugen? Hier erfährst du alles, was du für einen Besuch wissen musst.

Codung Nürnberg Öffnungszeiten: Leckere Speisen an 7 Tagen die Woche - vor Ort oder zuhause

Das Codung Nürnberg ist laut Website an sieben Tagen die Woche für Gäste geöffnet. Du kannst dich entscheiden, ob du vor Ort essen möchtest oder den Lieferservice des Lokals in Anspruch nehmen willst. Das sind die genauen Öffnungszeiten des Codung Nürnberg:

Montag: 11.30 Uhr bis 15 Uhr & 17 Uhr bis 22.30 Uhr

Dienstag: 11.30 Uhr bis 15 Uhr & 17 Uhr bis 22.30 Uhr

Mittwoch: 11.30 Uhr bis 15 Uhr & 17 Uhr bis 22.30 Uhr

Donnerstag: 11.30 Uhr bis 15 Uhr & 17 Uhr bis 22.30 Uhr

Freitag: 11.30 Uhr bis 15 Uhr & 17 Uhr bis 22.30 Uhr

Samstag: 11.30 Uhr bis 15 Uhr & 17 Uhr bis 22.30 Uhr

Sonntag: 17 Uhr bis 22.30 Uhr

Lieferpause: 14.30 Uhr bis 17 Uhr

Wer sich dafür entscheidet beim Codung Nürnberg zu bestellen, der sollte beachten, das das Lokal die letzte Bestellung 30 Minuten vor Feierabend annimmt.

"Freundlicher Service", "fantastisches Essen" - Gäste sind begeistert: Hier findest du das Restaurant Codung

Wer das Codung Nürnberg besuchen möchte, findet das Lokal mitten in der Innenstadt. Das ist der genaue Standort des asiatischen Restaurants:

Gäste beschreiben das Essen im Codung Nürnberg als "extrem lecker", die Bedienung als "super freundlich" und die Atmosphäre als "jung und modern". Das sind die Kontaktdaten des asiatischen Lokals:

Codung Nürnberg

Färberstraße 43

90402 Nürnberg

Telefon: 0911 48973469

Website: www.codung-sushi.de

Speisekarte Codung Nürnberg: Von Sashimi bis Nigiri, viele Nudelgerichte und mehr

Wer Sushi liebt wird das Codung Nürnberg lieben: Die Auswahl an den verschiedensten Sushi-Rollen ist riesen groß. Von Nigiri und Sashimi bis hin zu leckeren frittierten Rollen gibt es hier alles. Aber das ist längst nicht alles. Auch Reis- und Nudelgerichte gibt es massenhaft auf der Karte. Laut Google-Bewertungen kann man als Liebhaber der asiatischen Küche hier wenig falsch machen.

Von Vorspeise über Hauptspeise bis zum leckeren Dessert: Hier wirst du fündig werden. Willst du selbst einen Blick in die große Mittags- und Abendkarte werfen? Hier findest du sie.

Das könnte dich auch interessieren: Hier erfährst du, welche Restaurants sonst zu den Top 10 im Google-Ranking gehören.

*Dieses Ranking bezieht sich auf die Auswertung einer Google-Analyse. Die genannten Restaurants in Nürnberg sind die zehn Gaststätten und Wirtshäuser, die aktuell in der Suchmaschine Google am häufigsten gesucht werden. Es handelt sich hierbei um subjektive Meinungen von Google-Nutzern.