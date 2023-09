Toter aus der Pegnitz geborgen: Am Montagnachmittag (4. September 2023) hat ein Passant in Nürnberg eine leblose Person entdeckt. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Dienstag mitteilte. Mittlerweile sei auch die Identität des Mannes geklärt.

Der Zeuge meldete sich gegen 15 Uhr per Notruf bei der Polizei und teilte mit, dass er soeben im Uferbereich der Pegnitz auf Höhe des Westfriedhofs eine leblose Person gefunden habe. Beim Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West bestätigte sich der Verdacht: Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Nürnberg bargen die Leiche mithilfe eins Bootes und brachten den Toten an Land.

Leiche aus der Pegnitz geborgen: Polizei ermittelt zu Totem in Nürnberg

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm noch vor Ort die Ermittlungen und fand heraus, dass es sich bei der toten Person um einen seit Samstag (26. August 2023) vermissten 30-jährigen Mann aus Nürnberg handelt. Hinweise, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten, fanden sich laut Polizei bislang nicht.

Ein anderer Zeuge hatte einige Tage zuvor am Abend des 26. August die Polizei alarmiert, weil er beobachtet hatte, wie ein komplett bekleideter Mann im Bereich der Theodor-Heuss-Bücke in die Pegnitz gesprungen war. Dies löste eine große Suchaktion aus, an der neben der Polizei unter anderem die Berufsfeuerwehr Nürnberg sowie die DLRG beteiligt waren. Nach rund zwei Stunden wurde die Suche jedoch ergebnislos eingestellt. Ein Zusammenhang mit dem aktuellen Leichenfund liege dem Präsidium zufolge aber nahe.

Vorschaubild: © Hermann Kollinger / Pixabay (Symbolbild)