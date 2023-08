Nürnberg vor 8 Minuten

Vermisstensuche wird fortgesetzt

Mann mutmaßlich in Pegnitz untergegangen und vermisst - Betrunkener attackiert Rettungskräfte

Am Samstagabend soll ein Mann in Nürnberg in der Pegnitz untergegangen sein. Seitdem läuft die Suche nach dem Vermissten. Diese wurde jedoch zu Beginn von einem Betrunkenen massiv gestört.