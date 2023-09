Autos stehen in Flammen. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) meldet, ist es in der Nacht zu Montag, 11. September 2023, in Hersbruck (Landkreis Nürnberger Land) zu einem Feuer in einem Autohaus gekommen.

Dem Bericht nach konnte der Brand zwar binnen einer halben Stunde gelöscht werden, der Schaden sei aber enorm. Nach ersten Schätzungen liegt er bei 250.000 Euro. Die Feuerwehr war demnach nach eigenen Angaben mit acht Fahrzeugen im Einsatz. Die Brandursache blieb zunächst unklar. Am Montag sollten dazu routinemäßige Ermittlungen beginnen.