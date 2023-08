Die Ferienreisezeit und das Wochenende bedingen, dass Berufskraftfahrer oft mehrere Tage auf Parkplätzen und Rastanlagen verbringen müssen. So erging es auch den Beteiligten einer Prügelei an der Raststätte "Kammersteiner Land" an der A6.

In der Nacht von Samstag (19. August 2023) auf Sonntag (20. August) fühlte sich einer der zahlreichen Lkw-Fahrer, die vor Ort übernachteten, von "Fitnessübungen" seines Parkplatznachbarn gestört.

Kraftfahrer geht mit Eisenstange auf Sportler los

Die Männer gerieten darüber in einen Streit, in dessen Verlauf mit einer Eisenstange auf den "Sportbegeisterten" eingeschlagen wurde. Ein weiterer Kraftfahrer, der durch den Lärm aufgewacht war und sich ebenfalls einmischte, bekam von diesem wiederum einen Faustschlag ins Gesicht verpasst.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Feucht mussten die drei "Streithähne" voneinander trennen. Gegen die beiden Schläger wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten außerdem eine verbotene Dopingsubstanz bei dem "Sportbegeisterten". Gegen ihn wurde daher auch ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz eingeleitet.

