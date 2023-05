Seit Sonntagnachmittag (21. Mai 2023) wird die 78-jährige Renate D. aus Bad Windsheim vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, wie die Polizei Mittelfranken mitteilt.

Renate war gegen 15 Uhr im Bereich eines Biergartens in der Straße "Kurze Steige" in Rothenburg ob der Tauber unterwegs. Seitdem wurde sie nicht mehr gesehen. Obwohl die Polizei eine groß angelegte Suchaktion gestartet hatte, konnten sie die Frau nicht finden. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Seniorin wird vermisst: So sieht Renate aus

Frau D. ist etwa 165 cm groß, hat mittellange, dunkelbraune/rötliche Haare. Sie ist bekleidet mit einem blauen Pullover, einer hellbeigen, langen Hose und orangefarbenen Halbschuhen. Sie trägt eine Sonnenbrille.

Die Polizei bittet bei der Suche nach Renate D. um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort der 78-Jährigen nimmt die Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber unter der Telefonnummer 09861 9710 sowie jede andere Polizeidienststelle oder der Polizeinotruf 110 entgegen.

Vorschaubild: © Polizei Mittelfranken