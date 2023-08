Münchsteinach: Traktorbrand mit verheerenden Folgen - Flammen greifen über, Tiere verletzt

Münchsteinach vor 46 Minuten

Feuerwehreinsatz

Traktorbrand mit verheerenden Folgen: Flammen greifen auf Gebäude über - Tiere verletzt

In Münchsteinach (Landkreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) hatte ein Traktorbrand am Samstag (19. August 2023) schlimme Folgen. Denn das Feuer griff auf eine Scheune über.