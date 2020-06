Obernburg vor 2 Stunden

Brandstiftung

Zum Schutz der eigenen Familie in Haft: Vater (38) will Zelle in Brand setzen

Ein Häftling wollte in der Nacht auf Sonntag seine Zelle bei der Polizei in Obernburg anzünden. Er versuchte, die Matratze in Brand zu stecken. Dabei löste allerdings der Rauchmelder aus und Polizisten brachten den Mann in Sicherheit.