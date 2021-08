Am Sonntagnachmittag (01. August 2021) ist der Polizei eine Unfallflucht in Großwallstadt in der Großostheimer Straße gemeldet worden. Wie die Polizeiinspektion Obernburg am Montag (02. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, hatte ein Zeuge die Fahrerin eines Wagens dabei beobachtet, wie sie von der Großostheimer Straße in Richtung B469 fuhr und im Bereich der Tankstelle von der Straße abkam.

Ihr Wagen prallte gegen eine Mauer und beschädigte einen Lichtmast. Die Fahrerin stieg daraufhin einfach aus und flüchtete.

Polizeibeamte konnten die Flüchtige allerdings an ihrer Wohnanschrift antreffen. Dort hatte sie sich im Keller versteckt. Als die Beamten die Fahrtauglichkeit der Frau überprüften, stellte sich heraus, dass die 43-Jährige 1,02 Promille intus hatte. Hinzu kam, dass sie gar keinen Führerschein besitzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 3000 Euro.