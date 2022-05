Aufgrund einer Unachtsamkeit löste ein junger Mann am Dienstagabend (17.05.2022) einen Zimmerbrand in seiner Wohnung in Kleinwallstadt aus. Eigentlich wollte der Mann nur entspannt eine Shisha-Pfeife rauchen.

Dabei fiel ihm offenbar die glühende Kohle auf die Matratze, die dann Feuer fing, so die Erklärung der Polizeiinspektion Obernburg.

Entzündete Matratze sorgt für massive Rauchentwicklung - mehrere Einsatzkräfte nötig

Die brennende Matratze sorgte für starke Schäden und eine massive Ruß- und Rauchentwicklung im Zimmer. Da der Mann intensiv dem Qualm ausgesetzt war, musste er wegen Atembeschwerden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Um den Brand in den Griff zu bekommen, musste örtliche Feuerwehr mit mehreren Einsatzkräften anrücken.

Vorschaubild: © Dommiii/pixabay/Symbolbild