Kronach/Lichtenfels vor 50 Minuten

Feuer

Großeinsatz für Einsatzkräfte: Brände in Kronach und Lichtenfels beschäftigen die Feuerwehr

In Kronach ist es zu einem Brand in einer Mineralölfirma gekommen, in Lichtenfels stand ein Schuppen in Flammen. Die Feuerwehr war in der Nacht auf Samstag im Einsatz.