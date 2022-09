Ein Hundebesitzer in Wörth am Main hat am Mittwochmorgen mutmaßliche Giftköder in seinem Vorgarten entdeckt. Die Polizei vermutet Parallelen zu einer furchtbaren Ankündigung, die im Kreis Miltenberg aufgetaucht war.

Gegen 07:00 Uhr bemerkte ein Anwohner in der Friedenstraße in seinem Vorgarten mutmaßliche Giftköder. Der Hundebesitzer verständigte umgehend die Obernburger Polizei. Bei den Ködern handelte es sich um Wurststücke, in die Tabletten eingeschoben worden sind.

Giftköder gefunden - Macht Täter seine Drohung wahr?

Durch einen Diensthundeführer der Zentralen Einsatzdienste Aschaffenburg konnten im Bereich noch weitere Köder aufgefunden und sichergestellt werden. Die Polizei bittet deshalb die Hundebesitzer in der Gegend, besonders wachsam zu sein. Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Polizeiinspektion Obernburg am Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wird nun auch geprüft, ob ein Zusammenhang zu einer anonymen Ankündigung von Anfang September besteht. Damals ging ein verdächtiges Schreiben bei der Polizei Obernburg ein. Darin drohte ein unbekannter Täter, Giftköder in Wörth am Main zu verteilen.