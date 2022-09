Die Polizei Obernburg hat eine anonyme Mitteilung einer bislang unbekannten Person erreicht. Der oder die Unbekannte hatte in dem Schreiben gedroht, Hunde und Katzen im Stadtgebiet Wörth am Main mit präparierten Ködern zu vergiften. Die Polizeiinspektion Obernburg hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und warnt vorsorglich.



In dem anonym verfassten Schreiben wurde angekündigt, Giftköder für Tiere im Stadtgebiet Wörth auszulegen. Als Ziel hat der oder die Unbekannte dabei Hunde und Katzen benannt. So berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken.

Wörth am Main: Polizei erhält anonyme Drohung

Die Polizei Obernburg hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen und steht auch mit der Stadt Wörth am Main im Austausch. Unabhängig der noch zu klärenden Ernsthaftigkeit des Schreibens sensibilisiert die Polizei vor möglicherweise ausgelegten Ködern.

Wer in Zusammenhang mit der Mitteilung Hinweise geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Telefonnummer 06022/629-0 bei der Obernburger Polizei zu melden.

Vorschaubild: © CC0 / Pixabay / StockSnap