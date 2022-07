Bei der integrierten Leitstelle Würzburg wurde der Polizei am Samstag (02.07.2022) um 23.10 Uhr der Brand einer landwirtschaftlichen Halle gemeldet. Das Gebäude lag am Radweg zwischen Burgsinn und Fellen, im Landkreis Main-Spessart, und stand beim Eintreffen der Beamten bereits völlig in Brand.

In der Halle lagerten ca. 100 Kubikmeter Hackschnitzel und ein Holzstapel mit 5 Meter langen Hölzern, die durch das Feuer vernichtete wurden. Um die Lage in den Griff zu bekommen, waren ca. 80 Feuerwehrleute im Einsatz. Der entstandene Schaden beläuft sich geschätzt auf einen fünfstelligen Bereich. Die Ermittlung zur Brandursache ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugenhinweise können hierzu unter der Nummer: 09351/9741-0 an die Polizei Gemünden abgegeben werden.

Vorschaubild: © NEWS5 / Bauernfeind (NEWS5)