Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwoch (17. August 2022) gegen 20.40 Uhr auf der B27 bei Karsbach (Landkreis Main-Spessart) gekommen.

Am Mittwochabend fuhr ein 21-jähriger Autofahrer auf der B27 von Höllrich in Fahrtrichtung Gemünden. Kurz nach dem Ortsschild von Höllrich kam ihm ein dunkler SUV auf seiner Fahrbahnseite entgegen.

Unfall durch Geisterfahrer auf B27

Beim Ausweichen rammte der 21-Jährige die Leitplanke. Der Fahrer des SUV fuhr, ohne anzuhalten, weiter. Am Audi des Geschädigten entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Polizeistation Gemünden bittet um Hinweise auf den dunklen SUV in der Art eines Q7 oder X3.

Wer etwas beobachten konnte, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09351/97410 zu melden.

