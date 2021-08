Die Wasserwacht in Michelau in Oberfranken (Landkreis Lichtenfels) betreibt am Rudufersee eine Wachstation. Am vergangenen Donnerstag (26. August 2021) müssen die Mitarbeiter*innen feststellen, dass dort eingebrochen wurde.

"Vielen Dank an die - man entschuldige die Wortwahl - Idioten", schreibt die Wasserwacht dazu auf Facebook. Zuletzt seien sie selbst am Montag (23. August 2021) gegen 20 Uhr dort gewesen, der Einbruch habe sich also zwischen Montagabend und Donnerstagmittag ereignet. Für die wahrscheinlichste Tatzeit hält die Wasserwacht den Abend beziehungsweise die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag.

Wasserwacht Michelau: Schaden bei Einbruch zehnmal höher als Beute

"Neben dem Entwenden von rentablen (maximal) 50 € aus der Getränkekasse wurde freundlicherweise beim 'Betreten' der Wachstation die Terrassentür mit brutaler Kraft zerstört", heißt es zum Schaden. Der an der Tür wird demnach auf etwa 500 Euro geschätzt.

Jetzt sucht die Wasserwacht Michelau nach den Verantwortlichen für die Tat. "Falls ihr etwas Auffälliges gesehen habt oder jemanden kennt, der mit einer solchen Tat gar prahlt, wendet euch bitte an die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer: 09571-95200", appellieren die Mitarbeiter*innen.

