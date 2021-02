Am Montagmittag (15. Februar 2021) gegen 11.30 Uhr hat sich in Lichtenfels am LIF-E-Center ein Unfall mit mehreren Autos ereignet. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken auf Nachfrage von inFranken.de mitteilt, wollte eine Fahrerin mit ihrem Auto den Parkplatz verlassen und übersah ein weiteres Auto im Durchgangsverkehr.

Die Fahrerin wollte ausweichen, durchbrach dabei eine Hecke und krachte anschließend wohl auf ein weiteres, drittes Auto. Die Frau erlitt einen Schock und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut ersten Informationen der Polizei wurde sie außerdem leicht verletzt. Näheres ist noch nicht bekannt.