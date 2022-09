Die Sommerferien sind vorbei und die Schüler kehren zurück in die Klassenzimmer. Besonders für Grundschüler kann der Weg zur Schule aber Gefahren im Straßenverkehr bergen, vor allem wenn die Tage im Herbst häufig düster und neblig starten. Um Unfällen vorzubeugen, hat eine Verkehrswacht im Landkreis Lichtenfels zu einer kreativen Methode gegriffen, die für Autofahrer nicht zu übersehen ist.

Eine sechs Meter hohe Strohpuppe steht nun vor der Ivo-Hennemann-Grundschule in Unnersdorf und hat eine ebenso übergroße Schultüte unter dem Arm. Sie soll Autofahrer daran erinnern, rechtzeitig abzubremsen, denn die Schule befindet sich direkt am Ortseingang.

Strohpuppe an Grundschule in Unnersdorf: Autos bremsen ab

Und die ungewöhnliche Verkehrsmaßnahme zeigt Wirkung: Geschwindigkeitsmessungen hätten ergeben, dass die Autofahrer das Tempo tatsächlich verringern, berichtet der Vorsitzende der Bad Staffelsteiner Gebietsverkehrswacht, Walter Mackert, im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

"Auswertungen der Polizei in den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass in dieser Zeit Autofahrer ihre Geschwindigkeit deutlich reduzieren." Bis zu 20 km/h langsamer als sonst sind die Autos dann in der Nedensdorfer Straße unterwegs.

Sowohl Schüler*innen als auch Eltern sind beim Schmücken der Puppe dabei. Initiiert wurde die Aktion, die mittlerweile zur Tradition an der Grundschule geworden ist, von der Verkehrswacht und dem Elternbeirat. In Frauendorf stet ein weiteres Exemplar.

