Zurück zur Normalität unter Beachtung aller Hygienemaßnahmen heißt es beim Turnverein. Eine Woche nach Schulbeginn sollen ab Montag, 14. September, auch die Turnstunden wieder beginnen. Dies geschieht mit den entsprechenden Schutz- und Hygienekonzepten. Die Teilnehmer sollen sich deshalb vorher anmelden.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahlen müssen Interessierte im Vorfeld Kontakt zum Turnverein aufnehmen. Dies geschieht am besten per Mail an tv-michelau@gmx.de bzw. über die Homepage www.tv-michelau.de oder die sozialen Medien. Man kann auch die Jugendleiterin Anna Gahn (09571/8900012) anrufen.

Keine Zuschauer erlaubt

Für die Gruppen- und Kursbildung gilt eine maximale Teilnehmerzahl von 20 Kindern bzw. von 25 Personen in der Halle. Während der Turnstunden sind keine Zuschauer erlaubt, die Kinder werden im Foyer an den Übungsleiter übergeben. Zwischen den Trainingsstunden sind jeweils 15 Minuten Pause, damit gelüftet, gereinigt und desinfiziert werden kann und sich die Trainingsgruppen nicht begegnen. In der Halle stehen ausreichend Handdesinfektionsmittel zur Verfügung. Für die Gymnastikstunden bringen die Teilnehmer selbst ihre Gymnastikmatte sowie ein Handtuch zum Unterlegen mit. Beim Betreten der Halle muss sich jeder die Hände waschen oder desinfizieren. Ab sechs Jahren gilt für das Kommen und Gehen Maskenpflicht. Die Übungsleiter tragen während des Trainings durchgehend eine Maske, wenn sie sich in der Halle bewegen und Hilfestellung geben. Man sollte bereits umgezogen zum Sport kommen. Die Umkleiden sind zwar geöffnet, dürfen aber nur von maximal drei Personen gleichzeitig betreten werden.

Der Trainingsplan

Aufgrund der Corona-Pandemie gilt der nachfolgende Turn- und Trainingsplan unter Vorbehalt. Montag: 15.15-16 Uhr "1+2 Klasse Buben"; 16.15-17 Uhr "Purzelvolk groß ab vier Jahren"; 17.15-18 Uhr "Purzelvolk groß ab sechs Jahren"; Übungsleiterin Dagmar Wehner; 18.15-19.30 Uhr Leistungsriege männlich/weiblich mit Carola Hirle und Torsten Schaller.

Dienstag: "Frauengymnastik" mir Fried Knab, Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben; 16.30-17.30 Uhr "Leistungsriege weiblich, klein"; 17.45-18.45 Uhr: "Leistungsriege weiblich, groß" mit Nicole Will; 18-20 Uhr "Fever Bambis, Tanzgruppe ab 15 Jahren" mit Lisa Gagel, Ort wird noch bekannt gegeben; 19.30-21 Uhr "Handball Herren, Mainfeldhalle" mit Hans Borchert; 19-20 Uhr "Männergymnastik" mit Horst Poltermann; 20.15-21.30 Uhr "Frauenpower" mit Barbara Nehling.

Mittwoch: 14-15 Uhr "Gymnastik für Junggebliebene" mit Inge Schultheiß; 15.15-16 Uhr "1+2 Klasse Mädchen"; 16:15-17 Uhr "Purzelvolk klein, 3 bis vier Jahre"; 17.15-18 Uhr "Purzelvolk klein, 3 bis sechs Jahre", alle mit Anna Gahn; 18.15-20 Uhr "Leistungsriege männlich" mit Clemens Weisser; 18.15-20 Uhr "Leistungsriege weiblich" mit Torsten Schaller; 20.15 Uhr "Volleyball" mit Tom Weisser.

Donnerstag: 15.15-16 Uhr "Eltern-Kind-Turnen"; 16.15-17 Uhr "Eltern-Kind-Turnen" mit Christina Köhlerschmidt; 17.15-18 Uhr "Leichtathletik" mit Jeanette Weisser; 18.15-19 Uhr "3.+4. Klasse Mädchen"; 19.15-20 Uhr; "5.+6. Klasse Mädchen" mit Lena Spitzenberger; 19-21 Uhr "Handball Herren" mit Hans Borchert in der Mainfeldhalle; 20.15-21.15 Uhr "Zumba-Kurs" mit Anna Nemmert.

Freitag: 15-15.45 Uhr "Handball Minis, Anfänger"; 15.45-16.30 Uhr "Handball Minis, Fortgeschrittene", Mainfeldhalle mit Giulia Glatzer und Lea Borchert; 15-16.15 Uhr "Leistungsriege weiblich klein" mit Nicole Will; 16.15-17 Uhr "Handball E-Jugend, Anfänger"; 17.15-180 Uhr "Handball E-Jugend, Fortgeschrittene" in der Mainfeldhalle mit Niklas Krügl, Julian Seel, Peter Pawlik; 16.30-17.45 Uhr "Leistungsriege weiblich, groß" mit Nicole Will; 18-20 Uhr "Leistungsriege weiblich/männlich" mit Torsten Schaller und Clemens Weisser.

Bereits am Donnerstag, 10 September, beginnt in der Angerturnhalle ein neuer Zumba- Kurs. Der Kurs umfasst zehn Stunden jeweils von 20.15 bis 21.15 Uhr und wird von Anna Nemmert geleitet. Anmelden kann man sich per Mail tv-michelau@gmx.de oder telefonisch bei Anna Gahn unter 09571/8900012.