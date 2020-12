Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr – so sagt es zumindest der Volksmund. Dass dieses Sprichwort nicht immer stimmt, beweist die Volkshochschule (VHS) in Lichtenfels. Denn: "Wir bieten ein niedrigschwelliges Bildungsangebot für Erwachsene . Vorkenntnisse sind meistens nicht notwendig", erklärt Andrea Musiol das Konzept. Die Leiterin der VHS hebt aber auch die Fortgeschrittenenkurse im Programm ihrer Einrichtung hervor.