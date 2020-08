Schlafmittel nur in Ausnahmefällen

Frnkischen Tag

Was sind die hufigsten Ursachen fr Schlafstrungen , die psychisch bedingt sind?

Nedal Al-Khatib

Nedal Al-Khatib ist Chefarzt fr Psychiatrie Psychotherapie und Psychosomatik am Bezirksklinikum Obermain . Im Interview mit demspricht er darber, was die hufigsten Ursachen fr psychisch bedingte Schlafstrungen sind, wie sich jeder selbst helfen kann und ab wann ein Arzt aufgesucht werden sollte.: In der Regel stellen psychische Strungen , wie akute Belastungsreaktionen, Anpassungsstrungen, Angststrungen , Depressionen oder posttraumatische Belastungsstrungen eine der Hauptursachen fr Schlafstrungen dar. Akute Belastungsreaktionen treten meist wenige Augenblicke nach einem traumatisierenden Ereignis, wie beispielsweise nach einem schweren Unfall oder dem unvermittelten Tod eines nahen Angehrigen auf. Der Mensch befindet sich von jetzt auf gleich in einem Ausnahmezustand und ist nicht mehr er selbst. Solche inneren und ueren Konflikte knnen nicht mit den uns allen normalerweise zur Verfgung stehenden Bewltigungsstrategien, im Fachjargon auch Copingstrategien genannt, angegangen und gelst werden. Manche Betroffene werden sehr laut, manche versinken in sich - in beiden Fllen sind sehr hufig Schlafstrungen die Folge, weil das Belastende weiterluft. Momentan machen sich auch viele wegen der Corona-Pandemie Sorgen um ihren Job und schlafen deshalb schlecht.