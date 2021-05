Für die kommende Saison am Ortswiesensee in Oberwallenstadt hat die Stadtverwaltung eine Öffnung des dortigen Steges vorgesehen. Der Steg wird erneuert sowie mit einem Geländer versehen und damit für Besucherinnen und Besucher wieder begehbar sein. Das teilt die Stadt Lichtenfels mit.

Für Hundehalterinnen und -halter gibt es in diesem Jahr erstmals einen eigenen Hundestrand, am Seeufer in Richtung Bahnbrücke. Dort können die Hunde im Wasser herumtoben, "ohne dabei andere Besucherinnen und -besucher zu stören", heißt es.

Ortswiesensee in Oberwallenstadt: Knapp 150 neue Parkplätze

Zur "Sicherung der Rettungswege und zur Entlastung der Anwohnerinnen und Anwohnern in den zum Ortswiesensee angrenzenden Straßen" schaffe die Stadtverwaltung in diesem Sommer zusätzliche 149 Parkplätze. Neu sei auch, dass die in der Krößwehrstraße liegenden Parkplätze ab Mitte Mai wochentags ab 17 Uhr sowie sonn- und feiertags ab 10 Uhr kostenpflichtig sind. Kostenloses Parken ist weiterhin in der Alten Reichsstraße am dort neu entstehenden Parkplatz möglich.

Zusätzlich finde in diesem Jahr auch wieder eine Einweisung des Autoverkehrs statt, um ein übermäßiges Verkehrsaufkommen in den Zufahrtsstraßen zu verhindern und freie Rettungswege zu ermöglichen. „Mit diesen Maßnahmen schaffen wir für die Gäste am Ortswiesensee einen sicheren Aufenthalt und unterbinden ein wildes Parken in den Zufahrtsstraßen“, so Bürgermeister Andreas Hügerich zu den geplanten Regelungen.

Die Stadtverwaltung appelliert an alle Besucherinnen und Besuchern des Ortswiesensees, ihren Abfall in den am See vorgesehenen Mülleimern oder zu Hause zu entsorgen, sodass das Naturidyll für alle ein schöner Ort zum Verweilen bleibe. Ein Video mit Bürgermeister Andreas Hügerich zum Thema Ortswiesensee gibt es auf der städtischen Internetseite unter www.lichtenfels.de/meinvideo zu sehen.