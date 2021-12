Ortstermin bei Schneeschauer: Gemeinsam nahmen Landrat Christian Meißner (2.v.li.), der Erste Bürgermeister der Gemeinde Hochstadt am Main, Max Zeulner (2.v.re.), der stellvertretende Leiter des Kreisbauhofs, Franz Winkler (links), und der Leiter des Hochtadter Bauhofs, Johannes Lapczyna, den neuen Gehweg zwischen Fußballplatz Obersdorf und dem Reuthberg in Obersdorf in Augenschein. Foto: Landratsamt Lichtenfels/Heidi Bauer