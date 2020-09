Moll arbeitet an Lösungen

Die Akkumulatorenfabrik Moll GmbH & Co. KG produziert seit 1945 Batterien , vor allem für die Autoindustrie . Der plötzliche und massive Nachfrageausfall durch die Coronakrise hat dazu geführt, dass das Unternehmen ausgerechnet im Jubiläumsjahr 2020 Insolvenzantrag stellen musste. Dies geschah am 30. März. Das Insolvenzverfahren wurde am 1. Juni eröffnet. Seither sind fünf Monate vergangen, Anlass für eine Nachfrage nach dem aktuellen Stand.