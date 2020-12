Weihnachtsgeschenk aus Briefkasten in Oberfranken geklaut: Eine bislang unbekannte Person hat am Mittwoch vor Heiligabend (23. Dezember 2020) ein Kuvert mit Bargeld aus einem Briefkasten in der Nordgauerstraße in Lichtenfels gestohlen. Laut Bericht der Polizei Lichtenfels soll sich der Vorfall zwischen 12.50 Uhr und 15.00 Uhr ereignet haben.

Damit wiederholt sich ein Vorgang aus dem letzten Jahr: Auch damals hatte der Unbekannte Geld aus dem Briefkasten gestohlen.

Bereits zum zweiten Mal: Erneut Geld aus Briefkasten gestohlen

Als der Geschädigte die Weihnachtspost seiner Verwandten nicht in seinem Briefkasten auffinden konnte, entschieden sich die Verwandten in diesem Jahr dazu, das Weihnachtsgeschenk - den Briefumschlag mit Bargeld - selbst zuzustellen und in den Briefkasten zu legen.

Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet und Spuren gesichert. Zeugen des Diebstahls können sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 bei der Polizeiinspektion Lichtenfels melden.

Symbolfoto: meineresterampe/ pixabay.com