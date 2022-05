Am vergangenen Sonntag fand in der Heinrich-Faber-Musikschule in Lichtenfels der Tag der offenen Tür statt. Wie die Stadt Lichtenfels berichtet, stieß die Veranstaltung mit rund 200 Besucherinnen und Besuchern auf eine große Resonanz. An diesem Tag konnten sich die Musikschullehrer und der Leiter der Musikschule Stephan Schultz den interessierten Gästen vorstellen und zeigen, welches Lehrangebot die Musikschule Lichtenfels zu bieten hat.

Eröffnet wurde der Kennenlerntag vom neu gegründeten Kinderchor der Heinrich-Faber-Musikschule Lichtenfels, der unter Leitung von Musikschulleiter Stephan Schultz den 4-stimmigen Kanon “Froh zu sein bedarf es wenig” vortrug. Im Kinderchor singen Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren. Im Anschluss hatten alle Gäste der Musikschule die Gelegenheit, die Instrumente, die in Lichtenfels unterrichtet werden, in einer Vorstellungsrunde, die von den Musikschullehrern kurzweilig gestaltet wurde, kennenzulernen und auszuprobieren.

Susi Schliefer unterrichtet Querflöte und Blockflöte, Thomas Steinhardt gibt Klarinetten- und Saxophonunterricht, bei Tobias Schick lernt man die spanische Gitarre zum Klingen zu bringen. Fabian Killer gibt E-Gitarre- und E-Bass-Unterricht, Vladimir Sigarev lehrt Schlagzeug und bei Zdenek Fiala kann man Blechblasinstrumente erlernen. Gerda von Wechmar gibt Violinen- und Viola-Unterricht, Stephan Schulz unterrichtet Violoncello und Gesang und Thomas Meyer Klavier, Keyboard und Orgel. Bei Kyoko Frank kann man Klavierspielen lernen und bei Harald Kotschenreuther Akkordeon.

Instrumente können von Kindern und Erwachsenen jeden Alters erlernt werden. Darüber hinaus bietet die Musikschule für Kinder auch musikalische Früherziehung und einen Chor an.

Für Beratungsgespräche steht die Musikschule Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571-795-840 zur Verfügung oder Sie schreiben eine E-Mail an info@musikschule-lichtenfels.de. Gerne kann hier auch ein persönlicher Termin vereinbart werden.

Mehr Informationen zur Heinrich-Faber-Musikschule Lichtenfels (An der Friedenslinde 7, 96215 Lichtenfels) auch online unter www.musikschule-lichtenfels.de.