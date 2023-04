Lichtenfels: Musiknacht lädt zum "Tanz in den Mai" - hier treten diese Live-Musiker auf

Wie die Stadt Lichtenfels bekannt gibt, erwartet die Besucherinnen und Besucher bei der Lichtenfelser Musiknacht am Sonntag, 30.04.2023 jede Menge Live-Musik und Unterhaltung unter dem Motto „Tanz in den Mai“. Mit der Braumanufaktur Lippert, dem Café Herolds, dem Cafe Moritz, der Bar Paunchy Cats, der Kultkneipe Pinkus und der Gaststätte Zum Dümpfelschöpfer laden gleich sechs Lichtenfelser Gastronomiebetriebe ein, bei Live-Musik und bester Unterhaltung in den Feiertag am 1. Mai zu tanzen.

In der Braumanufaktur Lippert, Bamberger Straße 77, gibt es von 18.00 bis 22.00 Uhr Live-Musik mit der Band „The Revivals“, die die Klassiker und Meilensteine der Pop-Geschichte der 60er und 70er Jahre authentisch und mit viel Spielspaß zum Besten geben wird.

Im Cafe Herolds in der Bahnhofstraße 5 spielt ab 19.00 Uhr die Lichtenfelser Crossover Rock-Coverband „T.C. Bricks“. Die vier Jungs und ihre Sängerin interpretieren bekannte Rock-Hits in ihrem eigenen Stil.

Bereits ab 17.30 Uhr lädt das Café Moritz auf seine Terrasse am Marktplatz zu Live-Musik mit der Gruppe „Replay“ ein.

Der singende Korbmacher Gerd Backert wird im Paunchy Cats, Coburger Str. 19, ab 20.00 Uhr für beste Unterhaltung sorgen bevor im Anschluss DJ Daddy & Wichwahn auflegen.

Auch am Pinkus, der Kultkneipe am Säumarkt, gibt es mit der Band Oldie Rabbit ab 18.00 Uhr Live-Musik zu hören.

Und in der Gaststätte Zum Dümpfelschöpfer am Oberen Torturm darf ab 19.30 Uhr das Tanzbein geschwungen werden, denn mit der Band Tanzband „Logo“ wird es dort Live-Musik zu hören geben, bei der kein Bein still stehen wird.

Unterstützt wird die Veranstaltungsreihe vom Stadtmarketing Lichtenfels.

Programmübersicht:

Braumanufaktur Lippert (Bamberger Straße 77)

18.00 bis 22.00 Uhr: Live-Musik mit „The Revivals”

Café Herolds (Bahnhofstr. 5)

ab 19.00 Uhr: Live-Musik mit „T.C. Bricks“

Cafe Moritz (Marktplatz 9)

ab 17.30 Uhr auf der Terrasse: Live-Musik mit der Band „Replay“

Paunchy Cats (Coburger Str. 19)

ab 20.00 Uhr: Unterhaltung und Live-Musik mit Gerd Backert

im Anschluss: DJ-Party DJ Daddy & Wichwahn

Pinkus (Innere Bamberger Str. 9)

Ab 18.00 Uhr: Live-Musik mit Oldie Rabbit

Zum Dümpfelschöpfer (Marktplatz 40)