Lichtenfels vor 1 Stunde

Sachbeschädigung

Lautes Klirren schreckt Pächter auf: Vandale randaliert in Innenstadt und schlägt Scheiben ein

Zu einer Serie an Sachbeschädigungen ist es in der Nach auf Mittwoch (11. Mai 2022) in der Lichtenfelser Innenstadt gekommen. Ein unbekannter Mann beschädigte mehrere Fahrzeuge.