Bei der mit einer Bürgerversammlung verbundenen Ortssprecherwahl im Lichtenfelser Stadtteil Trieb (einschließlich Degendorf), die coronabedingt in einem großen Festzelt auf dem Fußballplatz des 1. FC Trieb stattfand, konnte sich Gerhard Lutz überraschend klar gegen den bisherigen Amtsinhaber Hermann Steinbach durchsetzen.

Bürgermeister Andreas Hügerich erläuterte die Regularien der Wahl. Bei 477 wahlberechtigten Bürgern von Trieb wären 159 Unterschriften erforderlich gewesen, eine Marke, die mit den eingereichten 162 Unterschriften knapp übertroffen wurde. Der Ortssprecher sei ein kommunales Ehrenamt. Er vertrete die Interessen des Stadtteils und dürfe an allen Sitzungen des Stadtrats und seiner Ausschüsse teilnehmen, insbesondere wenn es um örtliche Belange gehe, er habe aber kein Stimmrecht. Er verstehe sich als Ansprechpartner für die Bürger, könne aber auch eigene Ideen einbringen.

44 Stimmen für Lutz

Zur Wahl stellten sich neben dem bisherigen Amtsinhaber Hermann Steinbach noch Andrea Müller und Gerhard Lutz. Ingrid Müller, die Leiterin des Einwohnermeldeamts, leitete die geheime Wahl. Überraschenderweise wurde Gerhard Lutz mit 44 Stimmen klar zum neuen Ortssprecher gewählt, während auf den bisherigen Amtsinhaber Hermann Steinbach 16 Stimmen entfielen und Andrea Müller lediglich zwei Stimmen erhielt.

Voller Tatendrang

Der Bürgermeister bedankte sich bei Hermann Steinbach für sein Engagement in den vergangenen sechs Jahren und beglückwünschte Gerhard Lutz zur Wahl des Ortssprechers und wünschte ihm viel Erfolg. Der 65-jährige Forstdirektor, der 24 Jahre im Forstamt Lichtenfels und anschließend 15 Jahre in Stadtsteinach tätig war, seit 24 Jahren in Trieb wohnt und in Kürze in den Ruhestand geht, ist voller Tatendrang. Gerhard Lutz möchte sich mit ganzer Kraft für Trieb und Degendorf einsetzen.

In der Bürgerversammlung meldeten sich viele Bürger zu Wort. Ein Hauptthema war dabei der schlechte Zustand der Straße am Krappenberg. Der Bürgermeister sah ebenfalls die Notwendigkeit der Sanierung der Straße. Die Planungen hierzu seien seitens der Stadt gemacht, man sei aber bei der Umsetzung auf Zuschüsse der Regierung von Oberfranken angewiesen.

Cecily Benecke, die demnächst ihr viertes Kind zur Welt bringen wird, wünscht sich einen Kindergarten in Trieb. Es gebe im Ort sicher genügend Bedarf, und Trieb käme auch als Standort für umliegende Orte infrage. Überhaupt möchte sie, dass nicht nur Kindereinrichtungen in der Innenstadt, sondern vermehrt auch auf dem Land geschaffen würden, um die Dörfer zu stärken. Deshalb unterstützte sie auch bereits die Initiative der Bundestagsabgeordneten Emmi Zeulner für ein Mehrgenerationenhaus, in dem sich Alt und Jung begegnen könnten.

"Der Ausbau der Krippen und Horte, aber auch der Kindertagesstätten hat höchste Priorität", erklärte der Bürgermeister. Verwaltung, Stadtrat und mögliche Träger würden sich damit befassen, die genaue Umsetzung stehe aber noch nicht fest. Cecily Benecke verwies auch auf das Problem, dass einige Straßen wie der "Von-Malsen-Ring" keine Gehsteige haben, was ein Sicherheitsrisiko für Kinder bedeute. Der Bürgermeister stellte fest, dass aufgrund der Straßenverhältnisse der Bau eines Gehsteigs schwierig sei, er werde aber im Rahmen einer Verkehrsschau nach einer Verbesserung suchen. Ebenso wie einige andere Trieber Bürger bemängelte sie den schlechten Zustand des Radweges nach Michelau. Der Bürgermeister musste sie dahingehend vertrösten, dass erst im Zuge des Baus der B 173 neu die Realisierung eines Radweges sinnvoll sei.

Johann Schratz, der Vorsitzende der Feuerwehr Trieb, sprach die Situation an der Brücke über den Scheidsbach im Bereich der Straße "Langenau" an. Dort würden sich vor allem bei Hochwasser Sedimente ablagern. Nach Aussage von Stadtbaumeister Gerhard Pülz sollen die Sedimente im Herbst entfernt werden.

Hans Hümmer fragte an, ob der Weg zum Nassanger im Zuge des Baus der B 173 neu erhalten bleibt. In dieser Hinsicht habe er sich mehrfach mit dem staatlichen Bauamt in Verbindung gesetzt, bis jetzt aber ohne Erfolg, erklärte der Bürgermeister. Schließlich monierte noch eine Frau die vielen geparkten Autos im Bereich des Dorfbrunnens. Außerdem forderte sie Bauplätze in Trieb. Diese könne es aber erst dann geben, wenn Grundstücksbesitzer zum Verkauf bereit wären, entgegnete der Bürgermeister.

Ausführlich informierten Stadtbaumeister Gerhard Pülz und Georg Deuerling von der Tiefbauabteilung über die Kanalsanierung in Trieb. Pülz nannte die Gründe für die Notwendigkeit der Maßnahme. Das Kanalnetz in Trieb sei im Lauf der Jahre undicht geworden. Infolgedessen dringe Grundwasser in die Kanäle ein, was dann mit einer Druckleitung nach Lichtenfels in die städtische Kläranlage gepumpt werden müsse. Dies sei eine Belastung für die Kläranlage, die die zusätzlichen Wassermengen verarbeiten müsse. Sowohl aus ökologischen als auch aus ökonomischen Gründen sei die Stadt darauf bedacht, den Fremdwasseranteil in den Kanälen des Stadtgebietes drastisch zu reduzieren. Dadurch werde der Energiebedarf der Kläranlage gesenkt und dem Boden kein wertvolles Grundwasser mehr entzogen.

Einzelheiten erläuterte Georg Deuerling. Im Vorjahr sei das Kanalnetz von Trieb sondiert und ein Masterplan erstellt worden. Ende April 2020 hätten die Bauarbeiten vor Ort begonnen. Nach einer Vorabdichtung der Kanäle, um Fremdwassereinträge in das Kanalnetz zu verhindern, erfolgte im Mai die Reinigung der Kanäle, so dass Fachfirmen sogenannte Schlauchinliner in die Kanäle einziehen konnten