Früher Sirenen  heute Apps: Die technische Revolution im Katastrophenschutz

Die technische Revolution hat Einzug gehalten – auch im Katastrophenschutz . Warnten früher hauptsächlich Zivilschutzsirenen und das Radio die Bevölkerung im Ernstfall, werden heutzutage sogenannte Warnapps auf dem Smartphone immer wichtiger. Der ehemalige Kreisbrandmeister Gerhard Elflein erinnert sich noch an die große Sirene in Bad Staffelstein: "Die hat einen riesen Heulton von sich gegeben. Den haben wir in Birkach noch gehört." Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks sei die Anlage auf dem 25 Meter hohen Mast dann außer Betrieb genommen worden.