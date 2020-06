Feuer in Heulager in Bad Staffelstein: Direkt neben der Kläranlage brach am Samstagabend (27. Juni 2020) ein Feuer aus. Ein Heulager war in Brand geraten, berichtet News5.

Glücklicherweise hatten die Einsatzkräfte die Flammen rasch unter Kontrolle und konnten so Schlimmeres verhindern. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist aktuell noch unklar. Aufgrund des Einsatzes hatte die Polizei am Samstagabend einen Pressealarm mit Erstmeldung verschickt.

Erstmeldung vom 27.06.2020, 22.06 Uhr: Brand in Bad Staffelstein - Feuerwehr vor Ort

Aktuell brennt es in Oberfranken: Die Feuerwehr ist gegen 22.00 Uhr in Bad Staffelstein (Kreis Lichtenfels) zu einem Einsatz ausgerückt.

Ersten Angaben der Polizei zufolge steht ein Stall in Flammen. Die "Stallung" befindet sich in der Nähe einer Kläranlage. Bisher ist unklar, ob es Verletzte gibt.