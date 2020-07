Dorfrocker auf Helden-Tour in Lichtenfels

Mit ihrer Heldenbühne auf Helden-Tour durch Deutschland machen die Dorfrocker am Sonntag, 19. Juli, in Lichtenfels halt. Zu der Stadt Lichtenfels haben die drei Brüder einen besonderen Bezug, denn hier startete ihre Karriere 2007 auf dem Lichtenfelser Korbmarkt.

Auch im letzten Jahr war der Auftritt am Korbmarkt ein voller Erfolg, zig Tausende von begeisterten Besuchern tanzten, sangen und feierten mit den Jungs. "Stille Helden mögen es leise, stehen niemals im Rampenlicht", so bedanken sich die Dorfrocker bei den Helden der Coronakrise mit einer außergewöhnlichen Aktion.

Über 50 Auftritte deutschlandweit

Die drei Brüder Philipp, Tobias und Markus Thomann ziehen mit einer mobilen Bühne bis Ende August durch Deutschland. Über 50 Aufritte sind geplant, und die Dorfrocker machen das, was ihnen am liebsten ist: Sie treten wieder vor Publikum auf. Mit der Heldenbühne auf Heldentour 2020 - natürlich in Lederhose.

Und sie wollen für die Helden der Coronakrise spielen. Auf ihrer Facebookseite erklären die Dorfrocker ihren Entschluss zu dieser Heldentour: "Zuschauen und jammern war nie unser Ding. Den Kopf in den Sand zu stecken erst recht nicht. Schwierige Zeiten, die so sind, wie sie sind, sehen wir nicht als Problem, sondern als Chance an. Deswegen werden wir in den kommenden Wochen und Monaten mit unserer eigenen Heldenbühne deutschlandweit unterwegs sein. Das ist für uns ein Herzensthema und wir sehen uns hier auch in gewisser Weise verpflichtet, unseren Beitrag zu leisten, damit an all jene gedacht wird, die uns alle in dieser schwierigen Zeit mit Herzblut unterstützt haben und unterstützen. Das erste Konzert im unterfränkischen Zeitlofs war wie eine Erlösung für uns nach fast dreimonatiger Zwangspause." Sonst füllen die Dorfrocker schnell die großen Zelte und spielen ihre Hits vor Tausenden Fans. Markus Thomann: "100 Menschen mit Mundschutz, Abstand und allen Auflagen eine Freude zu bereiten ist für uns tausendmal besser als untätig zu sein." Dies haben die drei Brüder in den letzten Wochen bei ihren Auftritten in Hessen, Baden-Württemberg, Unterfranken und Oberfranken spüren können.

Auch in Lichtenfels wird der Dorfrocker-Hit "Stille Helden" aus dem Jahr 2016 zu hören sein, den die drei noch einmal mit dem Duo SchoKKverliebt neu aufgelegt haben.

Verlosung : Von der Stadt Lichtenfels werden bis zum 12. Juli 50 mal zwei Tickets verlost. Bewerben kann man sich unter www.lichtenfels.de/helden, wo man seinen persönlichen Helden nennen und das Formular ausfüllen kann. Mit etwas Glück können kann man zwei von 100 Tickets für das Heldenkonzert am 19. Juli um 19 Uhr gewinnen. Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. "Die Verlosung steht allen Lichtenfelsern offen, man kann sich mit ein paar kurzen Klicks einfach bewerben", so ermutigt Bürgermeister Andreas Hügerich alle, bei der Aktion mitzumachen. Voraussetzung ist, dass der/die Held/-in und die Begleitperson im Stadtgebiet wohnen.