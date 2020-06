Das Lichtenfelser Kino steht vor seinem Comeback

Ab dem heutigen 15. Juni ist der Betrieb von Kinos wieder erlaubt: Doch der Kinostart verläuft stotternd. Während große Multiplexe ihre Säle möglicherweise zeitnah wieder öffnen wollen, warten die Betreiber der kleineren Kinos absichtlich lieber ab. Das gilt auch für die Neue Filmbühne in Lichtenfels.

"Sobald der genaue Termin für die Wiedereröffnung feststeht, werden wir dies bekanntgeben. Wir planen aktuell mit einer Eröffnung im Juli vor den Sommerferien", verrät Yvonne Ralfs, die Inhaberin des Lichtenfelser Kinos. Dabei würde sie sich wie viele ihrer Mitstreiter möglichst eine bundeseinheitliche Öffnung der Kinos wünschen.

"Die Gesundheit der Kinogäste liegt uns am Herzen. Deshalb werden wir alles Erdenkliche dafür tun", versichert Yvonne Ralfs. Sie zählt eine ganze Reihe von Maßnahmen auf, mit denen die Neue Filmbühne in Lichtenfels diese Sicherheit gewährleisten will.

Zunächst gibt es für jedes Bundesland ein eigenes Hygienekonzept für Kinobetriebe. Bayern wollte das finale Konzept bis zum heutigen 15. Juni veröffentlichen. "Vorbereitet sind wir schon gut - aber erst dann wissen wir, was noch final zu tun ist", sagt Yvonne Ralfs.

Effektive Lüftung

Ein großer Vorteil im modernen Lichtenfelser Kino ist die perfekt funktionierende Frischluftzufuhr. Die Luft wird in den Kinosälen ständig von außen erneuert und die Abluft nach außen abgeführt. Die Lüftung arbeitet so effektiv, dass die Frischluftzufuhr für Verhältnisse sorgt wie in einem Open-Air Kino.

Die Computersysteme für den Kartenverkauf wurden angepasst. So kann je eine Reihe komplett gesperrt werden, ebenso ein oder zwei Plätze neben einem Sitzplatz nach rechts und links, so dass der Mindestabstand für die Besucher eingehalten wird. Ralfs: "Klar ist dass in unseren Kinosälen genügend Abstand sein wird und wir die Vorgaben genau umsetzen werden."

Leitsysteme für die Besucher

Es wird Leitsysteme für die Besucher geben. So werden diese das Kino durch die Notausgänge verlassen können. Die Einbahnstraßenregelung sorgt dafür, dass die Gäste nicht mit anderen Kunden, die den nächsten Film besuchen wollen, zusammentreffen. Auch werden die Filme zeitversetzt beginnen, so dass die Kinobesucher nicht für alle Filme gleichzeitig kommen.

An Kasse und Theke wurden bereits Plexiglasscheiben aufgebaut. Zahlungen können mit der EC-Karte ohne direkten Kontakt mit den Mitarbeitern geleistet werden. Das gilt auch für den Kauf von Tickets, Popcorn oder Nachos. Die Säle, das Foyer, WC und Türgriffe werden nach einem Plan regelmäßig desinfiziert, und die Neue Filmbühne hat Mund-Nase-Masken mit speziellem Kinoaufdruck für alle Mitarbeiter nähen lassen.

Vorschauen angekündigt

"Wir werden wöchentlich Sneaks zeigen und den ein oder anderen besonderen Film an Horrorfilm-, Thriller- oder Klassiker-Abenden anbieten. Für seltenere Kinogänger: Ein Sneak ist eine Art Vorschau vor der offiziellen Vorstellung, im Allgemeinen mit dem üblichen Eintrittspreis. Die Besucher wissen beim Kartenkauf nicht, welcher Film gezeigt wird. Die in einer solchen Vorschau gezeigten Filme laufen erst einige Wochen später offiziell an. Oft werden Werke abseits des Hollywood-Mainstreams gezeigt. Dies ist ein weiterer Umstand, der eine Vorschau für Cineasten interessant werden lässt.

Laut den Filmdisponenten darf man in der Sommerzeit folgende Bundesstarts erwarten: Tenet, ein Thriller (16. Juli), Mulan, eine Realverfilmung von Disney (23. Juli), Spongebob (30. Juli), Kaiserschmarrndrama, eine Krimikomödie mit Sebastian Bezzel (13. August), und Wendy, ein Fantasy-Drama (20. August)

"Wir sind aktiv im Gespräch mit dem Hauptverband Deutscher Filmtheater (HDF), um die neuesten Entwicklungen mitzubekommen. Jede zweite Woche gibt es bundesweite Videokonferenzen. So kann man die besten Ideen austauschen, gemeinsam für gute Lösungen und starke Filmstarts arbeiten und auch über den besten Öffnungstermin reden", erläutert Yvonne Ralfs ihre Strategie. So haben die Betreiber der Neuen Filmbühne auch Filmtheater in Hessen und Schleswig Holstein besucht, die bereits wieder geöffnet haben, um mit anderen Besitzern Erfahrungen zum Hygienekonzept auszutauschen.

Dank für tolle Unterstützung

"Auch für uns ist diese Situation eine große Herausforderung. Wir möchten aber in dieser für uns alle besonderen Zeit den Kinogästen ein paar schöne Stunden in der Neuen Filmbühne Lichtenfels bescheren. Man sollte im Kino die Seele baumeln lassen können und auf andere Gedanken kommen", meint Yvonne Ralfs.

Ausdrücklich bedankt sie sich für die tolle Unterstützung in den letzten Monaten. Sie und ihre Mitarbeiter sagen Danke für die Gutscheinkäufe, das Aufladen der Kundenkarten, die Buchungen der Geistervorstellungen und für die aufmunternden Mails und Nachrichten auf Facebook.