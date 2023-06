Kurze Zeit, nachdem die Polizei bei der Suche nach einem vermissten Mann im Landkreis Lichtenfels die Bevölkerung um Hilfe gebeten hat, ist die Öffentlichkeitsfahndung wieder vorbei.

Wie die Polizei Lichtenfels am Donnerstagvormittag (15. Juni 2023) informierte, könnte der 31-Jährige "in der Nacht wieder aufgefunden werden". Nähere Angaben zu Ort und körperlicher Verfassung der vormals Vermissten machte die Polizei nicht.

Nach großer Suchaktion im Landkreis Lichtenfels. Vermisster Mann aus Burgkunstadt wieder da

Der 31 Jahre alte Mann aus Burgkunstadt war seit den frühen Morgenstunden des Dienstags (13. Juni) verschwunden. Suchmaßnahmen durch die Polizei Lichtenfels mit Unterstützung von Suchhunden und eines Polizeihubschraubers sowie durch die DLRG, das BRK, Freiwillige Feuerwehren und die Wasserwacht waren ohne Ergebnis geblieben.

Am Dienstag lief im Landkreis Lichtenfels eine große Suchaktion, nachdem sich der Vermisste zuletzt am Hochstadter See aufgehalten haben soll.

