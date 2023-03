Lichtenfels: Mitarbeiterin von Blumenladen getötet

Täter weiter flüchtig - 30-köpfige Sonderkommission errichtet

weiter flüchtig - errichtet Ermittler bitten um Mithilfe der Bevölkerung - Zeuginnen melden sich

"Macht mich fassungslos": Landrat nach Gewaltverbrechen entsetzt

Tötungsdelikt erschüttert Region: Im oberfränkischen Lichtenfels haben am Freitagabend (10. März 2023) gegen 21 Uhr Spaziergänger in einem Blumengeschäft eine leblose Frau aufgefunden. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Die Mitarbeiterin des Geschäfts wurde offenkundig getötet - der Täter ist weiter flüchtig. Die Polizei äußert sich am Montagmittag (13. März 2023) zum aktuellen Ermittlungsstand.

Update vom 13.03.2023, 11.30 Uhr: Polizei nennt neue Details zu Tötungsdelikt in Lichtenfels - "haben sich gemeldet"

Aktuell laufen verschiedenste Suchmaßnahmen der eingesetzten Soko "Blume" nach dem oder den Tätern des Tötungsdelikts in Lichtenfels. Das teilt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken am Montag gegenüber inFranken.de mit. "Die Bereitschaftspolizei ist involviert, auch Spürhunde wurden eingesetzt", so die Sprecherin. Noch immer ist völlig unklar, wer die 50-jährige Mitarbeiterin getötet hat, die am Freitagabend um circa 21 Uhr von Passanten in dem Blumenladen in der Bamberger Straße aufgefunden wurde.

Allerdings konnte die Polizei mittlerweile mit den zwei Zeuginnen sprechen, die das Geschäft kurz vor 18 Uhr betreten hatten. "Sie haben sich gemeldet", berichtet die Sprecherin des Präsidiums. Gleichzeitig seien nach dem Aufruf der Kriminalpolizei "immer wieder Hinweise" eingegangen, die sich auf Beobachtungen rund um das schreckliche Ereignis beziehen. Der Fokus der Fahndung liege auf einem Mann mit schwarzem, lockigen Haar und dunkler Haut (afrikanischer Typus). Er ist laut Beschreibung etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank.

Wie die Polizei gegenüber inFranken.de mitteilt, habe er sich "kurz vor Ladenschluss im Ladenbereich aufgehalten". Zur zweiten Person liege weiterhin keine Beschreibung vor. "Es gab Hinweise, dass auch eine zweite Person dort gesehen wurde, allerdings gibt es dazu bisher keinerlei weitere Informationen", erläutert die Sprecherin. Welche Verletzungen die tote 50-Jährige aufwies, wolle man aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht öffentlich machen. "Hier handelt es sich - wie so häufig in derartigen Fällen - um Täterwissen", so die Sprecherin. Die Bevölkerung wird weiterhin um Hinweise unter der Telefonnummer 0921/506-1414 gebeten.

Update vom 12.03.2023, 13.20 Uhr: 50-Jährige in Lichtenfels getötet - Landrat zeigt sich tief erschüttert

Landrat Christian Meißner (CSU) hat mit Entsetzen auf das Tötungsdelikt in Lichtenfels reagiert. "Ich bin tief erschüttert über das Gewaltverbrechen in der Lichtenfelser Innenstadt" wird der Kommunalpolitiker in einer Pressemitteilung des Landratsamts vom Sonntagvormittag (12. März 2023) zitiert. Der Landrat steht demnach seit Freitagabend im ständigen Kontakt mit der Polizei. "Eine solche Tat macht mich fassungslos", erklärt Meißner. "Meine Gedanken und mein Mitgefühl sind in diesen schweren Stunden bei der Familie des Opfers."

Nach der Tötung der Blumenladen-Mitarbeiterin ist der Täter derweil weiter flüchtig. "Die Ermittlungen laufen", sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur zufolge.

Der Landrat vertraue "auf die gute und professionelle Arbeit" der Kriminalpolizei und der 30-köpfigen Sonderkommission "Blume". "Ich hoffe, dass der Täter beziehungsweise die Täter bald gefasst sind." Es sei viele Jahrzehnte her, dass es in Lichtenfels ein derartiges Verbrechen gegeben habe. "Dieses Gewaltverbrechen trifft die Bürgerinnen und Bürger in unserem Landkreis und insbesondere die Menschen in der Kreisstadt ins Mark", wird Meißner in der Mitteilung des Landratsamts zitiert.

Tötungsdelikt in Lichtenfelser Blumenladen - Täter weiter flüchtig

Am Freitagabend hatten Spaziergänger bemerkt, dass gegen 21 Uhr, deutlich nach Ladenschluss, der Außenbereich des Blumenladens noch aufgebaut war. Zudem war die Türe offen, wie es hieß. Die Passanten gingen demnach in den Laden und fanden dort die tote 50-Jährige. Ersten Erkenntnissen nach wurde sie gewaltsam getötet. Eine sofortige Fahndung mit einer Vielzahl an Einsatzkräften blieb erfolglos.

Die Polizei richtete eine Sonderkommission mit dem Namen "Blume" ein und sucht "mit Hochdruck nach dem oder den Tätern", wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Polizei und Staatsanwaltschaft vom Samstag hieß. Die Ermittler suchten zwei Zeuginnen, die den Laden um kurz vor 18 Uhr betreten haben. Zudem hätten sich ein Mann und eine weitere Person im Bereich des Tatorts aufgehalten. Die Kripo bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung.

Update vom 11.03.2023, 13.20 Uhr: Polizei gibt Update zu toter Frau in Lichtenfels - mögliche Zeuginnen gesucht

Zum Fall der entdeckten toten Frau in Lichtenfels haben Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium am Samstagmittag (11. März 2023) weitere Informationen veröffentlicht.

"Nach aktuellem Ermittlungsstand ist die Mitarbeiterin des Blumenladens gewaltsam zu Tode gekommen", heißt es in einer ergänzenden Pressemitteilung der Behörden. Die Polizei fahndet demnach "mit Hochdruck" nach dem oder den Tätern und hat hierzu die 30-köpfige Sonderkommission "Blume" errichtet. Die Kripo Coburg und die Staatsanwaltschaft Coburg bitten auch weiterhin um Mithilfe der Bevölkerung.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach zwei möglichen Zeuginnen, die kurz vor 18 Uhr den Blumenladen betreten haben. Hierzu liegt nach aktuellen Erkenntnissen eine Korrektur zur angegebenen Personenbeschreibung vor: Eine der Frauen soll circa 1,75 Meter groß sein und langes rotbraunes beziehungsweise kastanienbraunes Haar tragen, das zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden war. Die zweite Frau soll etwas kleiner sein und kurzes dunkles Haar tragen. Beide Frauen sollen mit dunklen beziehungsweise schwarzen Winterjacken bekleidet gewesen sein.

Weiterhin sollen sich im Bereich des Tatorts zwei Personen aufgehalten haben. Bei einer der Personen soll es sich um einen Mann, etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und mit schlanker Figur handeln. "Der Mann soll schwarzes lockiges Haar und dunkle Haut (afrikanischer Typus) haben", teilen Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium mit. Vermutlich trug er eine beige bis olivfarbene Jacke. Zur zweiten Person liegt derzeit keine Beschreibung vor.

Die Bevölkerung wird gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei mitzuteilen. Hierfür steht ein Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0921/506-1414 zur Verfügung.

Erstmeldung vom 11.03.2023, 8.30 Uhr: Tote Frau in Lichtenfelser Geschäft aufgefunden - Polizei geht von Gewaltverbrechen aus und bittet um Hinweise

Tötungsdelikt in Oberfranken? In einem Lichtenfelser Blumenladen ist am Freitagabend (10. März 2023) eine leblose Frau vorgefunden worden. Das berichten die Staatsanwaltschaft Coburg und das Polizeipräsidium Oberfranken am Samstagmorgen in einer gemeinsamen Presseerklärung.

Spaziergängern war demnach aufgefallen, dass die Außenanlage des Geschäfts in der Bamberger Straße nach Ladenschluss noch aufgebaut war. Sie stellten fest, dass die Türe unversperrt war. Auf dem Boden des Ladens fanden sie eine tote Frau vor. Die Kripo Coburg und die Staatsanwaltschaft Coburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

Lichtenfels: Mitarbeiterin von Blumengeschäft wohl Opfer von Gewaltverbrechen - Polizei startet Großfahndung

Gegen 21 Uhr entdeckten die Spaziergänger die Frau, eine Mitarbeiterin des Geschäfts, die nach aktuellem Ermittlungsstand Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Die Polizei sperrte den Tatort weiträumig ab und fahndete mit einer Vielzahl an Kräften nach dem oder den Tätern.

In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei nach zwei Frauen, die kurz vor 18 Uhr das Geschäft betraten und als Zeuginnen infrage kommen. Eine der Frauen war laut Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium circa 1,75 Meter groß. Sie trug langes rotblondes Haar, das zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden war. Die zweite Frau soll etwas kleiner gewesen sein und kurzes dunkles Haar getragen haben. Beide sollen mit dunklen beziehungsweise schwarzen Winterjacken bekleidet gewesen sein.



Weiterhin sollen sich im Bereich des Tatorts zwei Personen aufgehalten haben. Bei einer von ihnen soll es sich um einen Mann gehandelt haben - etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und mit schlanker Figur gehandelt haben. "Der Mann soll schwarzes lockiges Haar und dunkle Haut (afrikanischer Typus) gehabt haben", heißt es in der Pressemitteilung. Demzufolge trug er vermutlich eine beige bis olivfarbene Jacke. Zur zweiten Person liegt den Behörden zufolge keine Beschreibung vor.

Kriminalpolizei bittet um Hinweise - wer hat etwas beobachtet?

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.