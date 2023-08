Am späten Mittwochnachmittag (9. August 2023) kam es auf der B289 bei Burgkunstadt (Landkreis Lichtenfels) zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine Person ist gestorben, eine Person wurde leicht verletzt.

Gegen 17.15 Uhr fuhr ein 59-Jähriger mit seinem Auto auf der B289 von Kulmbach in Richtung Burgkunstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er kurz vor dem Ortseingang Burgkunstadt in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Kleintransporter eines 68-Jährigen, so das Polizeipräsidium Oberfranken.

Schwerer Verkehrsunfall auf B289 im Kreis Lichtenfels: Fahrer verstirbt noch vor Ort

Der 59-jährige Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Ein Gutachter unterstützte die Polizei vor Ort bei der Klärung des Unfallhergangs.

Bei dem Verkehrsunfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden.